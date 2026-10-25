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RTÜK'ün aile dostu yapım teşvikinde 10 kategoride 25 milyon lira dağıtılacak

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RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen aile ve çocuk dostu yapım ödüllerine başvurular sürüyor. 10 kategoride toplam 25 milyon lira teşvik verilecek; son başvuru 31 Aralık 2026.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' için başvurular sürüyor. 10 kategoride toplam 25 milyon lira teşvik ödülü verilecek.

RTÜK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Aileyi güçlendiren, çocukların gelişimini destekleyen yapımları teşvik ediyoruz. RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüller' için başvurular devam ediyor. Aile bağlarını ve toplumsal değerlerimizi ekranlara taşıyan yapımlara, 10 kategoride toplam 25 milyon lira teşvik ödülü verilecek. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2026" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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