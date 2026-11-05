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RTÜK Başkanı, Afyonkarahisar'da 8 kişinin ölümü sonrası yayıncıları uyardı

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RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Afyonkarahisar'da 8 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılar sonrası yayıncılara teyitsiz bilgi ve olay yeri görüntülerinden uzak durma çağrısı yaptı. Daniş, yayınların ailelerin hassasiyetini öncelemesini ve 6112 sayılı Kanun'a uygun yapılmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Afyonkarahisar'da yaşanan olaya ilişkin, yayıncı kuruluşların teyitsiz bilgilerden ve olay yeri görüntüleri yayınlamaktan uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Daniş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da yaşanan silahlı saldırılar sonucu 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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