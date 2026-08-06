Roma’daki İsrail-Lübnan görüşmelerinin 7’nci turu sona erdi

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan- İsrail görüşmelerinin 7'nci turu tamamlandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki ABD Büyükelçiliği'nde Lübnan ile İsrail arasında başlayan doğrudan müzakerelerin 7'nci turu sona erdi. Suudi Arabistan'ın Asharq Haber Ajansı'na göre görüşmelerde hukuki, siyasi ve askeri olmak üzere üç konu ele alındı. Hukuki sürecin İsrail tarafından tutulan Lübnanlı mahkumlarla ilgili olduğu ve mahkumlar konusundaki atmosferin "olumlu" olduğu belirtildi. Habere göre İsrail tarafından alıkonulan Lübnanlı siviller, İsrail tarafından tutulan Hizbullah mensuplarından ayrı tutulacak. Görüşmelerde siyasi konunun Lübnan ordusunun İsrail ordusundan kontrolünü devralacağı pilot bölgelere odaklandığı, askeri görüşmede ise askeri operasyonların ortak tanımları üzerinde anlaşmaya varılmasının ele alındığı ifade edildi.

İsrail ve Lübnan heyetleri, haziran ayında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere salı günü Roma'da görüşmelere başlamıştı.

Çerçeve anlaşma 26 Haziran'da imzalanmıştı

Roma, Washington'da gerçekleştirilen 5 tur müzakerelerin ardından 14 Haziran'da 6'ncı tur görüşmelere ev sahipliği yapmış, bu görüşmeler 26 Haziran'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Anlaşma, Lübnan ordusunun "pilot bölgeler" olarak belirlenen bölgelere konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini içeriyor. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerin ardından İsrail ordusu, ilk pilot bölgelerden biri olan Zawtar al-Gharbiya köyünden çekilmiş, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı