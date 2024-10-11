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Roketsan'dan LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi İle Türk Deniz Kuvvetlerine Güç Katacak Adım

Roketsan'dan LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi İle Türk Deniz Kuvvetlerine Güç Katacak Adım
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Roketsan, milli olarak geliştirdiği LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ilk atış testini başarıyla tamamladı. Sistem, Türk Deniz Kuvvetlerine hava tehditlerine karşı etkin koruma sağlayacak ve Milli Hücumbotlarda kullanılacak.

Türkiye'nin roket ve füze teknolojileri lideri Roketsan, geliştirdiği milli sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya devam ediyor. Deniz platformlarını tehditlere karşı korumak için Türk mühendislerce geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı. Çelik Kubbe projesinde de yer alacak LEVENT, takvimde yer alan testleri tamamladı.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan Roketsan geliştirdiği LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya hazırlanıyor. Roketsan, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya hazırlanıyor. Deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek LEVENT, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak LEVENT, takvimde yer alan testleri tamamladı.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, Roketsan'ın SUNGUR ve HİSAR hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanmaktadır. Roketsan'ın hava savunma projeleri kapsamında milli ve yerli olarak geliştirdiği sensör teknolojileri ile donatılan LEVENT, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alınmaktadır. LEVENT yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetlerine vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlanacaktır.

Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen LEVENT, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak. Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak LEVENT, hızlı reaksiyon süresi ve 360 atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak.

Milli Hücumbotların savunması LEVENT'e emanet

Roketsan, LEVENT'in gemi üzerindeki entegrasyon ve kullanım konseptini Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil platformları olan Milli Hücumbotlarda da LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi kullanılacak. Milli Hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen milli çözüm LEVENT, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Roketsan Savunma Güncel Yerel

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