Rize haberleri... Yeniden Refah Partisi Ardeşen İlçe Başkanı Çağatay: "Fırtına Deresi'nden Gelişigüzel Çakıl Alınıyor"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Yeniden Refah Partisi Ardeşen İlçe Başkanı Orhan Çağatay, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Fırtına Vadisi'nde dere yatağından gelişigüzel taş ve kum çekildiğini ileri sürerek "Burada şu tadilatı yapacağız diye on binlerce metreküp çakıl çıkarıldı geceleyin, nereye gitti bu çakıllar?" dedi.

Refah Partisi Ardeşen İlçe Başkanı Orhan Çağatay, dünyaca ünlü Çamlıhemşin Fırtına Deresi'nde DSİ tarafından yapımı özel bir şirkete ihale edilen bentlerin koptuğunu, dereden kamyonlarla malzeme alındığını, Fırtına Deresi'nin adeta rant deresine dönüştüğünü öne sürdü. Çağatay, şunları söyledi:

"Fırtına bölgesi sıradan bir bölge değil, turizmin çok hareketli olduğu bir bölge, herkesin dikkati burada ama çok ilginçtir gördüğünüz gibi burada altı adet bent yapıldı zamanında. Bu bentlerin yapılmasının sebebi, kendilerinin anlattıklarına göre, 'dere ıslahı' ile ilgili. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum, dere ıslahı normalde derenin sağında solunda bentler yapılır, taş duvarlar yapılır dere taşkınlığını önler. Ama burada gördüğünüz gibi şuradaki kotu görebiliyorsunuz iki metre. İki metre görünüyor yani derenin kotunu yükselttiler böyle bir çalışma yaptılar. Bilmiyorum takribi nedir, bunun maliyeti çok uçuk bir rakam, hiçbir yerden öğrenemedim o kadar uğraşmama rağmen. Bundan on beş gün önce küçük bir sel oldu. Islah çalışması kapsamında yapılan set göçtü görüldüğü gibi.

"DEVLETİN DSİ'Sİ MÜTEAHHİDİN İŞİNİ YAPIYOR"

Burada Devlet Su İşleri'nin makinası çalışırken dikkatimi çekti buraya geldim. Üç tane makine makineyle burada çalışma yapıldığını gördüm. Arkasını açtılar, ertesi gün gene geldim uzaktan baktım çekim yaptım yine arkasını açtılar. Dördüncü günü bir baktım bu bölgenin olduğu gibi çakılı alınmış. Gündüz göremiyoruz tabi takriben gece yapılmış oyuk olduğu belli oluyor yukarıdaki noktaya kadar. Derenin yapısından belli olduğu gibi oyuk var. Sadece ortada çakıl var. Çakıl alınmış başka bir çalışma yok. Gelmişler üstünü kapatmışlar. Ben çok merak ediyorum, burada böyle bir çalışma yapan firma var, firmaya ihale vermişler. Bu firma burayı yapmıyor da DSİ'nin makineleri gelip de buraya gelip DSİ niye yapıyor? Müteahhidin işini devlet niye yapıyor?

"DEVLET MAKİNESİYLE MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI PİSLİĞİ TEMİZLİYOR"

Kopmalar yaşanmış yani bu garanti kapsamında değil mi? Bu kadar garantili bir iş varsa bize de versinler biz de yapalım. Devletin üç makinesiyle müteahhidin yaptığı pisliği devletin makinesi kapatıyor. Kim bakıyor buna, DSİ Bölge Müdürlüğü hangi inisiyatifi kullanarak müteahhidin yarım bıraktığı, yanlış yaptığı bir işi devletin eliyle yapılıyor? Burada hesap soran kimse yok mu? Bu usulsüzlük değilse biz bir şey bilmiyoruz, dünyadan haberimiz yok. Burada çakıl çıkartılıyor. Ardeşen Belediyesi çıkartsın, usulüne uygun çıkarılsın amenna. Ardeşen Belediyesi köylere dahil hizmet veriyor sıkıntı yok, ama bu çakılı kim çıkarıyor? Burada şu tadilatı yapacağız diye on binlerce metreküp çakıl çıkarıldı, geceleyin nereye gitti bu çakıllar? Şu bentlerin tadilatını devlet niye yapıyor? Devlet garantili böyle bir şey olabilir mi?

"BALIK TUTANA CEZA YAZILIYOR, ADAMLAR DOZERLE GİRİYOR"

Sosyal medyadan yayın yapıyorum hiçbir siyasi partinin ilçe başkanı ilgilenmiyor nedense anlamadım, çözemedim. Yazık günahtır, sadece burası değil ki. Ben bu derede büyüdüm, bu derede alabalık tutardık çocukluktan beri. Vatandaş gidecek bir tane balık tutacak, 5-10 bin lira ceza. Kolluk kuvveti gelir 5 bin lira ceza. Şu anda arkamızda bir çalışma var beraber arayalım kimse gelmez buraya. Bu çifte standart değil mi? Adam dozerle giriyor dereyi katlediyor. Bakın orada havuz yapıyor adam. Kaymakam bey dedi ki; 'durdurdum'. E durdurdun ama adam çalışma yapıyor. Kim yani devletten daha mı güçlü bu insanlar? Ben onu çözemiyorum."