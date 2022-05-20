Rize'de, Emep Fındıklı İlçe Başkanlığı'na Saldırı - Haberler

Rize'de, Emek Partisi (EMEP) Fındıklı İlçe Başkanlığı'na; kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, "Hiçbir güç işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesine yardımcı olan partimizi mücadeleden geri adım attıramayacaktır" açıklamasını yaptı.

Rize'de, EMEP Fındıklı İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlendi. İlçe başkanlığının camını kırarak içeri giren kişi ya kişiler, içerideki Deniz Gezmiş fotoğraflarını; pano ve duvardaki afiş, yazı ve pankartları yırttı. Suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, "Büyük olasılıkla gerici güçlerin yönlendirilmesi sonucunda ilçe binamıza saldırı gerçekleştirilmiştir. Hiçbir güç işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesine yardımcı olan partimizi mücadeleden geri adım attıramayacaktır. Yaşasın iş, ekmek ve özgürlük mücadelemiz" dedi.

İnsan Hakları Derneği Rize Temsilcisi Günay Karafazlı ise şöyle konuştu:

"Bu saldırılar aslında bugün yaşanan saldırılar değil. Uzun zamandan beri toprağını suyunu derelerini vadilerini savunan demokrasi, adalet ve barış isteyen insan hakları ve özgürlükleri savuna insanlara örgütlere yıllardan beri emek ve demokrasi diyen her kesime yönelik bu saldırılar devam ediyor. Fındıklı halkının özgür iradesiyle son yıllarda Meci kültürü ve dayanışmasıyla yükselen güçlenen demokrasi ve insan hakları mücadelesini çekemeyen karanlık güçler bu saldırıları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu sinsi provokatif saldırıların dayanışma içerisinde olan insanlarımızın demokrasi mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz."