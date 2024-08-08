Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ressam Aslıhan Öztürk, yazar arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı. Siyah ve kırmızı tonların hakim olduğu ayraçlar, cinayet romanının ruhunu yansıtarak büyük beğeni topladı.

Ressam Aslıhan Öztürk, kitap yazan arkadaşı Yasemin Candemir'e hediye vermek için düşünürken, yaptığı resimleri kitap ayracı olarak kullanma fikrini buldu. Lise yıllarının ardından 25 yıl sonra yeniden resim yapmaya başlayan Aslıhan Öztürk, yazar arkadaşı Yasemin Candemir'in ilk kitabı için özel ayraçlar tasarladı. Siyah ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu, fırça darbeleriyle oluşturulan ayraçlar beğeni topladı.

"Hepsi birbirinden farklı ve romanın ruhunu yansıtan ayraçlar"

Ayraçları, Yasemin Candemir'in "Kaderin Kırmızı İpi" isimli kitabı için özel tasarladığını söyleyen Aslıhan Öztürk, "Bir cinayet romanı ve ben bu kitap için ona özel ayraçlar tasarladım. Tamamen cinayet romanına uygun, güzel bir çalışma oldu. Bildiğim kadarıyla bu tür bir çalışma ilk defa yapılıyor. Hepsi birbirinden farklı ve romanın ruhunu yansıtan ayraçlar. Yasemin de bu ayraçları çok beğendi ve keyifle kullandı" dedi.

"Sanatı ayraçlara taşıdım"

Ayraç fikrinin çıkış sürecini de anlatan Öztürk, "Bir anda aklıma gelen bir şeydi. Kitabı için özel bir hediye yapmak istemiştim. Bir tablo yapabilirdim fakat kitap dendiğinde ayraç çok önemli bir unsurdur. Resim yeteneğimi de kullanarak sanatı ayraçlara taşımış oldum. Çok keyifli bir çalışma oldu. Ayraçlar; cinayet romanıyla başlayan, tamamen doğaçlama, o an içimden ne geldiyse hiç düşünmeden, çizmeden, direkt boyalarla yaptığım eserler oldu. Düşünüldüğü kadar kolay değil. Hazır ayraçlar var fakat benim yaptıklarım neredeyse 15-20 sayfada bir hikayenin içinden bir şeyler barındırıyor. Fırça ve boya darbeleri basit gibi görünebilir ama romanı yaşamadan kolayca ortaya çıkabilecek şeyler değil. Kitapla birleşmesi çok güzel oldu. Her ayracın bir hikayesi var, bu yüzden hepsi birbirinden farklı ve özel. Kitapla ve yazarla çok özdeşleşti" ifadelerini kullandı. - DÜZCE