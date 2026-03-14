Rektör Özölçer uluslararası öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karaelmas TÖMER'in düzenlediği iftar programında uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıtan program, 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde bulunan Cafe Akademide gerçekleştirildi. İftar programına BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi'nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Esat Öncül, akademik ve idari personel ile üniversitede Türkçe öğrenimi gören uluslararası öğrenciler katıldı.

2025-2026 Akademik Yılı'nda üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim almaya hak kazanan ve Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iftar programı boyunca öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. Öğrenciler, BEUN'da eğitim görmekten ve Zonguldak'ta bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Türkçe öğrenmenin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ettiler.

Rektör Prof. Dr. Özölçer ise öğrencilerle yaptığı sohbetlerde Türkçe eğitiminin yalnızca bir dil öğretimi olmadığını, aynı zamanda farklı kültürler arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı. İftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, uluslararası öğrencilerin üniversitenin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Karaelmas TÖMER'de Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatlarına hazırlanan değerli öğrencilerimiz, yalnızca Türk dilinin zenginliğini değil aynı zamanda köklü Türk kültürünün inceliklerini de yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Bu yönüyle her bir öğrencimiz, zamanla kültürler arasında gönül köprüleri kuran birer kültür elçisi haline gelmektedir. Üniversitemizin güzide birimlerinden Karaelmas TÖMER'de edinilen bilgi ve birikimin öğrencilerimizin akademik yolculuklarında kendilerine her daim ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Türkçe konuşan, düşünen ve hisseden bireyler olarak öğrencilerimiz yalnızca köklü bir geçmişe sahip üniversitemizi değil; emeğin, enerjinin ve kültürel zenginliğinsimgesi olan şehrimiz Zonguldak'ı ve medeniyet zenginliğiyle ülkemizi de gittikleri her yerde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek için dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizle büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Burada edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi ülkelerinde ve dünyanın farklı yerlerinde en güzel şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizin Türkçeyi ve Türk kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için büyük bir özveriyle çalışan başta Karaelmas TÖMER Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı Hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak her zaman onların yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya geldiğimiz bu anlamlı buluşma vesilesiyle siz kıymetli öğrencilerimizin ve tüm üniversite camiamızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta huzur ve sevinç içinde kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte başarılarla dolu, mutlu ve sıhhatli bir şekilde nice bayramlara erişmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, öğrenciler ve akademisyenlerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı