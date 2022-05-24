Rektör Kazım Uysal'dan Kırgızistan'ın Manas Üniversitesine ziyaret - Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesini ziyaretinde iş birliği anlaşması imzaladı ve eğitim fuarına katıldı.

Manas Üniversitesinin Senato Salonu'nda Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmirzayev ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Prof. Dr. Kazım Uysal, burada DPÜ ile Manas Üniversitesi arasında iki kurum arasında eğitim, personel ve öğrenci değişimi, sahip olunan altyapıların ortak kullanımı konularında iş birliğini öngören protokole imza attı.

İmzalanan protokolle ilgili olarak konuşan Kazım Uysal, "DPÜ ile Manas Üniversitesi olarak güçlerimizi birleştirme ve gençlerimiz için imkanlarımızı seferber etmeye karar verdik. Eğitim iş birliği protokolümüz hayırlı olsun" dedi.

"İki üniversite arasındaki iş birliği daha da kuvvetlenecek"

İki üniversite arasındaki iş birliğinin daha da kuvvetleneceğini söyleyen Rektör Uysal, "Manas bölgenin en güzel üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle Türkiye'deki üniversitelerle iş birliği ağı en kuvvetli üniversite. Gerek personel gerekse öğrenci değişiminin en yüksek olduğu üniversite. Bu benim Manas Üniversitesine ilk ziyaretim. Buradaki ortamı duymuştum ancak şimdi gerçeği görmüş oldum. Burayı düşündüğümden çok daha iyi buldum. Burada çok iyi karşılandık. Hocalarımızla verimli bir toplantı yaptık. Öğrenci ve perosnel değişimi ile iki üniversitenin altyapılarının ortak kullanımı, araştırma merkezlerinde ortak çalışmalar gibi konularda bugün iki üniversite arasında bir protokol imzalandı. İnşallah bundan sonra DPÜ ile Manas Üniversitesinin iş birliği daha da güçlenecek. Kırgızistan ve Türkiye iş birliği daha da kuvvetlensin ve milletimiz daha da güçlensin. Bunun altyapısının da üniversitelerin oluşturması temennisiyle büyün Kırgızistan halkına, soydaşlarımıza kardeşlerimize selam gönderiyorum" diye konuştu.

"Rektör Uysal Eğitim Fuarına katıldı"

Ziyareti çerçevesinde Maarif Ajansı tarafından Manas Üniversitesinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na da katılan Prof. Dr. Uysal, fuarın açılış kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Maarif Ajansı Temsilcisi Hasan Pehlivan'la birlikte kesti.

Fuarda Kırgız öğrencilerle sohbet eden ve DPÜ'ün standını da gezen Rektör Uysal, "Burası kendimizden bir parça. Burası ata yurdumuz. Maarif Ajansı'nın ev Manas Üniversitesinin buradaki çalışmalarını görme şansı elde ettim ve bugün düzenlenen bu fuar çok hareketli geçiyor ve gelecek adına büyük bir ümit vadediyor. Bu hizmetler devam ettikçe yani biz görevimizi yaptıkça inşallah kardeşlik bağlarımız pekişecek. Birliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenecek ve geleceğe beraber umutla bakacağız. Bu anlamda büyükelçimizin de önemli destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Uysal, fuarda Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan'a üniversite anahtarını hediye etti ve kendisini Kütahya'ya davet etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel