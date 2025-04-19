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Rektör Hacımüftüoğlu'ndan mevkidaşı Rektör Gülçin'e hayırlı olsun ziyareti

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan mevkidaşı Rektör Gülçin'e hayırlı olsun ziyareti
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar ile birlikte Ağrı'ya giden Rektör Hacımüftüoğlu, uzun yıllar Atatürk Üniversitesine akademisyen ve son olarak da Fen Fakültesi Dekanı olarak katkı sunan Prof. Dr. Gülçin'i yeni görevinde tebrik etti.

Ziyarette konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. İlhami Gülçin'in bilgi birikimi, çalışkanlığı ve akademik tecrübesiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek: "Bu anlamlı görevin hem kendisine hem de Ağrı'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Ziyaret kapsamında Ağrı Valisi Mustafa Koç da makamında ziyaret edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede bölgenin gelişimi ve üniversiteler arası iş birlikleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Nazik ev sahipliğinden dolayı Vali Mustafa Koç'a teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu: "Birlikte yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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