İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Rektör Hacımüftüoğlu, Kariyer Söyleşisi ile Öğrencilerle Buluştu

Rektör Hacımüftüoğlu, Kariyer Söyleşisi ile Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Merkez Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyer yolculuğundaki tecrübelerini paylaştı ve gençlere ilham verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Merkez Anadolu Lisesi ve Erzurum Merkez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşisi programına konuk oldu. Bir müddet eğitim gördüğü okulda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, kariyer yolculuğunda edindiği tecrübeleri paylaştı.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlamak ve alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Kariyer Söyleşisinin bu haftaki konuğu Rektör Hacımüftüoğlu oldu. Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Hikmet Polat, Erzurum Merkez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı M. Alparslan Dumlu ve dernek üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen söyleşi, samimi bir atmosferde geçti.

"Kendi Hayat Hikayenizi Yazın"

Söyleşide lise yıllarından başlayarak akademik sürecine, yurt dışı deneyimlerinden bilim dünyasındaki çalışmalarına kadar geniş bir perspektifte kariyer yolculuğunu anlatan Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere kararlılığın, disiplinli çalışmanın ve vizyon sahibi olmanın önemini vurguladı. "Bugün bulunduğum noktaya gelmemde, lise yıllarımda edindiğim temel değerlerin büyük katkısı oldu. Her birey kendi hayat hikayesini yazmalı ve hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalıdır" diyerek öğrencilere ilham kaynağı olan Rektör Hacımüftüoğlu şunları söyledi: "Bir dönem eğitim gördüğüm okulda tekrar bulunmaktan ve bu okulun bir mezunu olarak sizlerle burada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Eğitim hayatım boyunca edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak benim için çok değerli" dedi.

Söyleşi, öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili yönelttiği soruların Rektör Hacımüftüoğlu tarafından cevaplanmasıyla devam etti. Programın sonunda, Okul Müdürü Hikmet Polat, Rektör Hacımüftüoğlu'nun lise yıllarında kayıt esnasında verdiği fotoğrafı kendisine hediye etti. Duygusal anların yaşandığı bu sürpriz karşısında memnuniyetini dile getiren Hacımüftüoğlu, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu anlamlı buluşma, öğrenciler için ilham kaynağı olurken, akademik ve mesleki hedeflerine dair önemli bir yol gösterici niteliği taşıdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si anne oldu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı
img

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.