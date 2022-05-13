Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi - Haberler

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi gezi ve görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da, Arı Okulları kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Çomaklı: "Süheyla-Sıtkı Alp Özel Anadolu ve Fen Lisesi Gelecek Dönem Eğitime Başlıyor"

Sıtkı Alp'in Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine kazandırdığı Süheyla-Sıtkı Alp Ortaokulu ile Özel Süheyla-Sıtkı Alp Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun şehre katma değer sağladığını belirten Rektör Çomaklı, Erzurumlu eğitimci ve iş insanı Sıtkı Alp'in doğduğu topraklara hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede üniversitenin elde ettiği başarıların devamlılığı açısından üniversite ile ortaokul arasında köprü görevi gören lisenin yapımında da sona gelindiğini aktaran Çomaklı: "Üniversitemiz yerleşkesinde yer alan ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerimizin üniversiteye geçişlerinden bir önceki basamak olan lise eğitimlerini de yine üniversitemizin tecrübesiyle şekillenen lisemizde almalarını hedefliyoruz. Bütüncül bir anlayışla yola çıktığımız ve bu anlamda sona yaklaştığımız lisemizde kayıtlar devam ediyor. Bu bağlamda Erzurum'a ve bilhassa Atatürk Üniversitesine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sıtkı Alp Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ortaokulumuz ile kız yurdumuza yapmış olduğu önemli katkıların ardından lisemiz içinde vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyor, Süheyla-Sıtkı Alp Özel Anadolu ve Fen Lisesinin açılışında kendilerini ve kıymetli eşlerini aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Gösterilen misafirperverliğe müteşekkir olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Çomaklı, Çankaya Üniversitesi ile gerçekleştirilecek her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.

Sıtkı Alp: "Bir Ülkenin Kalkınması, O Ülkenin Eğitime Verdiği Değere Bağlıdır"

Eğitimin insana yapılan en önemli yatırım olduğunu, bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi veya duraklaması gibi unsurların o ülkenin eğitime verdiği değere bağlı olduğunu aktaran Sıtkı Alp, bu doğrultuda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Doğup büyüdüğü topraklara değer katacak hizmetleri yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu aktaran Alp, ülkemizin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin çatısı altında önümüzdeki dönem eğitim hayatına başlayacak olan Anadolu ve Fen Lisesinin şehrin eğitimine kalite katacağına inandığını belirterek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ile son buldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel