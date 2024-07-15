Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Bu aziz millet; devletinin ve milletinin bekası ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle gelmeyi başarmıştır. Aynı ruh, 15 Temmuz gecesi de, FETÖ terör örgütü ve onun iş birlikçilerine karşı, ölüme meydan okuyarak tüm dünyaya Türk'ün gücünü ve iradesini bir kez daha göstermiştir. Birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimine karşı milletimizin iradesi, tüm dünyaya en net mesajı vermiştir. Demokrasi nöbetimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da kutlu bir destan yazan kahraman milletimizin "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü en içten dileklerimle kutluyor, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyorum. Bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı 15 Temmuz Demokrasi Çomaklı Rektör Yerel Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira? Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
title