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PTT 186. kuruluş yıl dönümünü Zonguldak'ta kutladı, Mehmet Doğan'a hediye verdi

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PTT 186. kuruluş yıl dönümünü Zonguldak'ta kutladı, Mehmet Doğan'a hediye verdi
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PTT AŞ, 186. kuruluş yıl dönümünü Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikle kutladı; etkinlikte günün müşterisi Mehmet Doğan'a özel hediye takdim edildi. Yeni yapılanmayla oluşturulan 15. Bölge Müdürlüğü, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da 79 iş yerinde 615 personelle görev yapıyor.

PTT AŞ, 186. kuruluş yıl dönümünü Zonguldak'ta düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutladı. Günün 186. müşterisi Mehmet Doğan'a özel hediye takdim edildi.

23 Ekim 1840'ta "Posta Nezareti" adıyla kurulan PTT, 186 yıllık tecrübesiyle posta, kargo, lojistik ve e-ticaret başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kurumun 1 Ocak 2026'da hayata geçirdiği yeni yapılanma kapsamında oluşturulan 15. Bölge Müdürlüğü; Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın illerini kapsıyor. Bölge genelinde 33 PTT Merkez Müdürlüğü, 31 şube ve 15 acente olmak üzere toplam 79 iş yerinde 615 personel görev yapıyor.

PTT 15. Bölge Müdürü Fahri Çelikel, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun köklü geçmişi ve çalışanlarının özverisiyle hizmetlerini daha ileriye taşıyacaklarını belirterek çalışanlara, vatandaşlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Kutlamalar kapsamında Çelikel, günün 186. müşterisi Mehmet Doğan'a özel hediye takdim etti. Doğan, bu anlamlı jestten dolayı PTT ailesine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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