Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa'da 4 lisede anıldı - Haberler

Profesör Dr. Fuat Sezgin, Bursa'da 4 lisede anıldı

Profesör Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilimi Tarihini tanıtım semineri 4 lisede düzenlendi

BURSA - Milli Eğitim Bakanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı iştirakleriyle Bursa'da 4 lisede "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilimi Tarihini tanıtım" konulu eğitim semineri düzenledi.

Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İslam bilim ve medeniyet tarihinde öne çıkan bilim insanları, hayatları, eserleri ve sonraki asırlara etkilerinin önemini vurguladı. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Sözlerine şunlarla devam eden Prof. Dr. Selçuk Coşkun," Öğrencilerimizin gözlerindeki parlaklığı gördüm. Sosyal bilimler, ülkelerin yönetilmesinde, geleceğinde son derece önemli bir unsurdur. Fuat hocamız bu işe sosyal bilimlerle ve dini ilimlerle başladı. Daha sonra ise bilim tarihine merak sarmış bir kişi. Bir sosyal bilimci olan Fuat Sezgin, bilimler tarihinde bu kadar başarılı olması, dünya çapında bir alim olması sosyal bilimler öğrencileri için bir rol modeldir. Biz burada bunu anlatmaya çalıştık. Sosyal bilimler üniversitende öğretim görevli olan ben, bugün bir sosyal bilimciyi, sosyal bilimler öğrencilerine aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, İslam Bilim Tarihi İçerisinde Matematikçiler ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı, İslam bilim tarihi çalışmaları ile faaliyete geçmesini sağladığı çeşitli kurumlar hakkında bilgiler verdi.

Konferans sonrası İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin Uşak Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'a hediyelerini takdim etti.

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Semineri düzenlendi.

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Bilim Tarihçileri Sümeyye Baybara, Ayşegül Kutluca ve Mihriban Ataş tarafından öğrencilere yönelik verilen seminere Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Toksoy, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Seminerde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı, çalışmaları, bilimler tarihinin önemi ve Müslümanların bilimler tarihine katkıları hakkında bilgiler veren Sümeyye Baybara "Bugün dünyada söz sahibi olmak için bilimlerde ileride olmak zorundasınız. Güçlü olan tarih yazıyor. Bugün Müslümanların aslında 800 yıllık birikiminin görmezden gelinmesi bugünkü güçlü olanların kendi tarihlerini yazıyor olmalarıdır. Bu noktada bilimler tarihindeki birçok ismimizden geçmişe bakıp, özgüven kazanıp gelecekte de kendi tarihimizi tekrardan yazmamız gerekiyor. Eğer ki bizim de ilerlemek istediğimiz nokta bilimler ise mevcut bilim birikimini en iyi şekilde okuyup en iyi şekilde icat yapmak yine bizlere düşüyor" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.