Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in 'Bir dem hayat' kitabı sinemaya uyarlanıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in yaşam öyküsü, kitabı üzerinden sinemaya taşınıyor. Çocukluğunu kırsal bir ortamda, ekonomik sıkıntıların ve sınırlı eğitim imkanlarının olduğu koşullarda geçiren Özdemir, küçük yaşlarda edindiği gözlemlerle akademik ve bilimsel merakını geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümünü birincilikle tamamlayan Özdemir, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmalarını foton fiziği üzerine yapan Özdemir, atom ve molekül fiziği alanlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Akademik kariyerinde özellikle foton fiziği, atom ve molekül fiziği alanlarında araştırmalar yürüttü.

Özdemir'in "Bir Dem Hayat" adlı kitabı, 1980'li yıllarda Anadolu'daki yaşam koşullarını konu alıyor. Kitapta, kırsal bölgelerdeki eğitim olanakları, ekonomik sıkıntılar ve çocukların hayatta kalma çabaları detaylı biçimde aktarılıyor. Ayrıca, dönemin köy yaşamına ve aile yapılarına dair gözlemler de eserde yer alıyor.

Kitapta öne çıkan bölümlerden biri, Özdemir'in ilkokul öğretmeninden "Senin kafan çalışmıyor, çoban ol" yönlendirmesini aldığı anlatımı. Bu bölüm, dönemin eğitim sistemi ve çocukların geleceğe dair karşılaştığı güçlükleri ortaya koyuyor.

"Bir Dem Hayat", yayımlandıktan kısa süre sonra dördüncü baskısını yaptı. Kitabın gördüğü ilgi, sinema sektörünün de dikkatini çekti. Üsküdar Yapım'ın, eseri sinemaya uyarlamak için teklif sunduğu bildirildi.

Özdemir'in Kitapyurdu'nda altı kitabı bulunuyor. Roman, popüler bilim ve deneme türlerinde eserler üreten yazarın diğer çalışmaları arasında "Gizemli Evren" de yer alıyor. Kitaplarında bilimsel konuları ve kişisel deneyimlerini günlük yaşamla ilişkilendiren Özdemir, düşünce özgürlüğü ve bireysel karar alma süreçlerine dair görüşlerini de çeşitli platformlarda paylaşıyor.

Bugün akademik çalışmaları ve yayınlarıyla tanınan Prof. Dr. Yüksel Özdemir, 1980'lerin Anadolu'sundan başlayıp profesörlüğe uzanan yolculuğu ile hem akademi dünyasında hem de edebiyat alanında dikkate değer bir iz bıraktı. - ERZURUM