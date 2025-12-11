Haberler

Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in "Bir dem hayat" kitabı sinemaya uyarlanıyor

Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in 'Bir dem hayat' kitabı sinemaya uyarlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in yaşam öyküsü, 'Bir Dem Hayat' adlı kitabı üzerinden sinemaya uyarlanıyor. Kitap, 1980'li yıllarda Anadolu'daki yaşam koşullarını ve eğitim sıkıntılarını ele alıyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in yaşam öyküsü, kitabı üzerinden sinemaya taşınıyor. Çocukluğunu kırsal bir ortamda, ekonomik sıkıntıların ve sınırlı eğitim imkanlarının olduğu koşullarda geçiren Özdemir, küçük yaşlarda edindiği gözlemlerle akademik ve bilimsel merakını geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümünü birincilikle tamamlayan Özdemir, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktora çalışmalarını foton fiziği üzerine yapan Özdemir, atom ve molekül fiziği alanlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. Akademik kariyerinde özellikle foton fiziği, atom ve molekül fiziği alanlarında araştırmalar yürüttü.

Özdemir'in "Bir Dem Hayat" adlı kitabı, 1980'li yıllarda Anadolu'daki yaşam koşullarını konu alıyor. Kitapta, kırsal bölgelerdeki eğitim olanakları, ekonomik sıkıntılar ve çocukların hayatta kalma çabaları detaylı biçimde aktarılıyor. Ayrıca, dönemin köy yaşamına ve aile yapılarına dair gözlemler de eserde yer alıyor.

Kitapta öne çıkan bölümlerden biri, Özdemir'in ilkokul öğretmeninden "Senin kafan çalışmıyor, çoban ol" yönlendirmesini aldığı anlatımı. Bu bölüm, dönemin eğitim sistemi ve çocukların geleceğe dair karşılaştığı güçlükleri ortaya koyuyor.

"Bir Dem Hayat", yayımlandıktan kısa süre sonra dördüncü baskısını yaptı. Kitabın gördüğü ilgi, sinema sektörünün de dikkatini çekti. Üsküdar Yapım'ın, eseri sinemaya uyarlamak için teklif sunduğu bildirildi.

Özdemir'in Kitapyurdu'nda altı kitabı bulunuyor. Roman, popüler bilim ve deneme türlerinde eserler üreten yazarın diğer çalışmaları arasında "Gizemli Evren" de yer alıyor. Kitaplarında bilimsel konuları ve kişisel deneyimlerini günlük yaşamla ilişkilendiren Özdemir, düşünce özgürlüğü ve bireysel karar alma süreçlerine dair görüşlerini de çeşitli platformlarda paylaşıyor.

Bugün akademik çalışmaları ve yayınlarıyla tanınan Prof. Dr. Yüksel Özdemir, 1980'lerin Anadolu'sundan başlayıp profesörlüğe uzanan yolculuğu ile hem akademi dünyasında hem de edebiyat alanında dikkate değer bir iz bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programında neden yok? Sebebi ortaya çıktı

Birkaç gündür programda yoktu! Sebebi ortaya çıktı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
title