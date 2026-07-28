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Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi

Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi Haber Videosunu İzle
Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, ticaret ve yatırım odaklı görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. İki liderin gülümseyerek verdiği "parmak kalp" pozu, resmi temasların en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'u başkent Brasilia'da ağırladı. İki lider, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek yeni adımlar açıkladı.

TİCARET VE YATIRIM MASADAYDI

Zirvede Güney Kore ile Mercosur arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Taraflar ayrıca kritik mineraller, tedarik zincirleri, enerji 

PARMAK KALP POZU GÜNDEM OLDU

Resmi programın sonunda iki lider, gülümseyerek Güney Kore'de sevgi, dostluk ve yakınlığı simgeleyen "parmak kalp" hareketini birlikte yaptı. Samimi görüntüler, diplomatik temasların en dikkat çeken anlarından biri oldu. Bu hareket özellikle Güney Kore pop kültürü sayesinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir dostluk jesti olarak biliniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Benim bildiğim o poz gelsin paralar pozu

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