Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'u başkent Brasilia'da ağırladı. İki lider, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek yeni adımlar açıkladı.

TİCARET VE YATIRIM MASADAYDI

Zirvede Güney Kore ile Mercosur arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Taraflar ayrıca kritik mineraller, tedarik zincirleri, enerji

PARMAK KALP POZU GÜNDEM OLDU

Resmi programın sonunda iki lider, gülümseyerek Güney Kore'de sevgi, dostluk ve yakınlığı simgeleyen "parmak kalp" hareketini birlikte yaptı. Samimi görüntüler, diplomatik temasların en dikkat çeken anlarından biri oldu. Bu hareket özellikle Güney Kore pop kültürü sayesinde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir dostluk jesti olarak biliniyor.

Kaynak: Haberler.com