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Rusya: Ukrayna saldırılarında 86 sivil öldü

Rusya: Ukrayna saldırılarında 86 sivil öldü
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, 15-24 Temmuz’da Ukrayna saldırılarında 6’sı çocuk 86 kişinin öldüğünü, 12’si çocuk 409 kişinin yaralandığını belirtti. Batılı ülkeleri suçlayan Zaharova, Rus güçlerinin cevap vereceğini söyledi.

MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 15-24 Temmuz tarihlerinde Rus sivilleri hedef alan Ukrayna saldırılarında 6'sı çocuk 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 12'si çocuk 409 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zaharova pazartesi günkü basın toplantısında Batılı ülkelerin, silah sevkiyatları aracılığıyla çocuklar dahil sivilleri hedef alan Ukrayna saldırılarına aktif şekilde katıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Soruşturma Komitesi verilerine göre, Ukrayna güçlerinin 2014-2026 yılları arasındaki saldırılarında 240'tan fazla çocuk hayatını kaybetti, 1.225 çocuk da yaralandı.

Zaharova, "Bu dünyada yaşayan hiç kimse, yaşananlardan habersiz olduğunu iddia edemez. Rus Silahlı Kuvvetleri ve Rus kolluk kuvvetleri tüm bu eylemlere gereken cezayı verecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Xinhua
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