Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kültür alanında zayıflıyoruz

Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Cumhuriyetin 100. yılında askerlikte, fende, mühendislikte büyük ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz. Ancak kültür alanında zayıflıyoruz" dedi.

Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çorum Belediyesi'nin Kitap Kültür Günleri çerçevesinde düzenlenen söyleşide Çorumlularla bir araya geldi. Programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Herhangi bir kuruma, bir mesleğe karşı düşmanlık duymanın zayıflatıcı bir unsur olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ortaylı, " Türkiye'de sağlık personeline yapılan saldırıları tasvip edemeyiz. Bunların ağır şekilde cezalandırılması lazım. Şinasi eserinde diyor ya 'Efendim, adam hem ahlaksız hem de deli. Bana sorarsanız hem hapishaneye konmalı, hem tımarhaneye konmalı.' Önce tımarhaneye koyarsın bunları müşahede altında tutarsın. Eğer tıbbi ehliyeti, hukuki ehliyeti var ise hasta değilse savcının önüne çıkarırsın" dedi.

Bugün dünyada ve Avrupa'da, bilhassa Almanca konuşulan Hollanda gibi ülkelerde sağlık personelinin şikayetçi olduğunu dile getiren Ortaylı, "Yapısal aksaklıklar dolayısıyla bunların gelirleri düşük, tatmin olmuyorlar. Yani bir Alman genci ya da Hollandalı genç hekim olmak istemiyor. Sağlıkçı olmak istemiyor. Çünkü çok çalışıyor, çok yoruluyoruz ancak karşılığını alamıyoruz diyor. O nedenle utanmadan sağdan soldan doktor çağırmaya başladılar. Hangi ülkeler; bunları iyi yetiştiren Türkiye gibi, İran gibi, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerdeki sağlık personelini çekiyorlar. Çünkü başka yerde iyi yetişmezler. Buraya gidersen ne yaparsın bilemem. Geçinemezsin. O sizin tercihiniz. Dolayısıyla biz bu personeli iyi tutmak zorundayız" diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Ortaylı, "Bu son 20 yıl falanca partinin, falanca ideolojinin eseri değil. Bu Türk milletinin kendine ait yoludur. Bu yolu izleyerek buralara gelmiştir. Bunun temel müesseseleri vardır. Bu temel müesseselere saygı duymayı öğrenmek zorundasınız. Birisi ordu. Ordu çok önemli müessese. Devlet, Türklerde çok önemli bir unsurdur. Bizleri bir araya getirir, bir arada tutar. Devlet hükümetlerin ve partilerin üstündedir. Türkler örgütlü bir millettir. Hemen bir araya gelmeyi bilirler. Türkiye Cumhuriyeti neden iyi, çünkü 2 bin yıllık bir ordusu var. Bu orduların ananesi var. Polis var. Polis bir memleketteki en önemli unsurdur. Bir dış temsilcilik korunuyor, polise hakaret ediliyor, taş atılıyor. Türkiye'de bir dış temsilcilik korunur. Biz İsveç, Danimarka değiliz. Biz devletiz. Böyle şeyler olmaz, biz koruruz. Koruduğu için polise de hakaret edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye devletini kuranların asker ve sivil bürokratlar olduğunu hatırlatan Ortaylı, "Bizim tarihimiz bir bütündür. Sabiha Sultan'ın söylediği şu söz çok önemli; 'Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin Cumhuriyeti.' İmparatorluk yıkıldı Cumhuriyete karşıyız diye bir şey söylenmedi. Çünkü devlet devam ediyor. Mühim olan devletin kendidir. Milletle olan ilişkisidir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Çünkü onu kuranlar eski imparatorluğun adamlarıdır. Yetişmiş generaller, yetişmiş bürokratlardır. Cumhuriyet payidar olacak" şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM