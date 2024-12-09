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Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'ndan 2025 Umut Takvimi

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'ndan 2025 Umut Takvimi
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Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan ve 'umut' adını taşıyan bir takvim hazırladı. Kadıoğlu, takvimle Atatürk'ü yeni nesillere tanıtmayı ve onun düşüncelerini yaşatmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, 2025 yılı için de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Erzurum'un hemşehrisi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinden oluşan bir takvim hazırladı.

Akademik çalışmalarının yanında bir kültür adamı sıfatıyla da tanınan Kadıoğlu, kendi yorumuyla resmettiği Atatürk posterlerinden 2025 yılı içinde bir takvim oluşturdu. Yeni yılın takviminin önceki yıllar için hazırladıklarından farkı portrelerin çizimin bu defa renkli oluşu ve "umut" adının verilmesi olduğu görülüyor.

Hazırlanan takvimde, her bir ay, Atatürk'ün farklı bir resmini kullanan Prof. Dr. Kadıoğlu, takvimi hazırlarken temel amacının yeni nesillere Atatürk'ü hatırlatmak ve daha yakından tanıtmak olduğunu belirtti.

Kadıoğlu, hazırladığı takvim hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'un hemşehrisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, yalnızca bir lider değil aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir fikir adamıdır. Bu takvimle hem onun hatırasını yaşatmayı hem de fikirlerini, bilhassa olumsuz şartlar içinde bile umutsuz olmama inancını yeni kuşaklarda canlı tutmayı amaçladım. Önümüzdeki yıllar içinde bu ve benzeri eserleri üretmek niyetindeyim."

Kadıoğlu'nun yoğun emek ve özgün sanat bakışıyla hazırladığı "2025 Umut Takvimi", büyük beğeni ve ilgi gördü. Takvim, sınırlı sayıda basılarak Atatürk sevgisini paylaşmak isteyenlere sunuldu.

Bu anlamlı çalışmanın, Atatürk'ün düşüncelerini ve liderliğini gündelik yaşamın bir parçası haline getirerek daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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