Bursa Kız Lisesinde yetişti, Berlin'de rektör oldu

Almanya'da geçen yıl Aralık ayında rekor oyla Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) Rektörü seçilen ve 1 Nisan'da göreve başlayan Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Prof. Dr. Fatma Deniz için tören düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli eğitim kurumlarından biri olan Berlin Teknik Üniversitesinin (TU Berlin) yeni rektörü Prof. Fatma Deniz için üniversitenin en büyük amfisi Audimax Salonu'nda tören düzenlendi. Törene öğretim üyeleri, öğrenciler, bazı siyasetçiler, Prof. Deniz'in ailesi ile birlikte 900'a yakın davetli katıldı. Berlin Teknik Üniversitesi'nin 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende Berlin Eyaleti Bilim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Henry Marx, göreve başlamasından dolayı Prof. Dr. Deniz'e sembolik olarak metalden bir silindir takdim etti.

Rektör olarak göreve başlayan Prof. Deniz konuşmasına Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak kısa bir selamla başladı. Deniz'in "Berlin Teknik Üniversitesine hoş geldiniz" diye seslenmesi üzerine salondan büyük alkış aldı.

Almanya'da doğduğunu, Bursa'da öğrenim gördüğünü bunun yanı sıra Almanya ve ABD'de akademik kariyer yaptığını hatırlatan Prof. Deniz yaptığı konuşmada, Berlin Teknik Üniversitenin rektörü olmaktan büyük onur duyduğunu, aynı zamanda bunun kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti. Deniz, "Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya'nın yenilenen demokrasisinin temeli olarak bilimi güçlendirmek ve onu güvence altına almak için 1946'da karanlık bir fırtınanın içinden, tarihin içinden, çok net bir görevle yeniden doğdu. Bugün, 80 yıl sonra, yine jeopolitik değişimlerin ortasında duruyoruz ve teknolojik bir dönüşümün başlangıcındayız. Yapay zeka, yeni teknolojiler, her zamankinden daha fazla veri ve bilgi. Bir düğmeye basarak çeviri yapabiliyor, bazen saniyeler içinde karmaşık analizler gerçekleştirebiliyor, fikirleri algoritmik olarak üretebiliyoruz. Eskiden yıllar süren şeyler, bugün anlık olarak gerçekleşiyor. Bu, bence yalnızca kısa bir macera değil, aynı zamanda gerçekten muazzam bir fırsat" dedi.

Deniz, görev süresince araştırma ve inovasyonda mükemmellik, ulusal ve uluslararası konumlandırma, geleceğe yönelik eğitim ve mükemmelliği mümkün kılacak yapıların oluşturulmasına odaklanacağını ifade etti. Deniz, "Üniversitemizden beklentilerimden biri de sadece çeşitliliğe izin veren değil, aynı zamanda bunu özellikle kullanan bir yer olmasıdır" diye konuştu.

Deniz, Berlin Teknik Üniversitesinin akademik çalışmalar kapsamında uluslararası işbirliğini artıran çabalar içinde olacağını da kaydetti. Almanya'da iş dünyası ile yakın işbirliği yapacaklarını, üniversitesi yerleşkesini modernize edeceklerini de belirten Prof. Deniz birlikte görev yapacağı rektör yardımcılarını davetlilere tanıttı. Konuşmasını ailesine teşekkür ederek tamamlayan Prof. Deniz dakikalarca ayakta alkışlandı.

Prof. Dr. Fatma Deniz, TU Berlin Rektörlüğüne 3 Aralık 2025'te seçilmişti. Almanya'nın Münih kentinde doğan ve 42 yaşında olan Fatma Deniz, Bursa Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Münih Teknik Üniversitesinde ve ABD'de bilişim alanında eğitim aldı. TU Berlin'de 2023'ten sonra "Biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim" bölümünün başkanlığını yapan Deniz, Nisan 2024'ten Mart 2026'ya kadar da dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevinde bulundu. - BERLİN

