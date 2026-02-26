Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon Akyazı'daki Hastane ve Stat İçin Uyarı: "3,8'lik Deprem Dahi Yamaçların Stabilitesini Bozmuş, Zeminde Kayma Başladı"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 27 Ocak'ta Trabzon açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı Stadı ve inşa halindeki Şehir Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yamaçların stabilitesinin bozulduğunu ifade ederek, "gerek hastanenin oturduğu zeminde gerekse yamaçlarda bir kayma hareketinin başladığını" bildirdi.

Prof. Dr. Bektaş, 27 Ocak 2026'da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı dolgu alanında hareketlenme başladığını ve yamaç stabilitesinin zayıfladığını açıkladı.

Uydu ve yapay zeka destekli verilere göre hem yamaçlarda hem de şehir hastanesinin bulunduğu zeminde kayma hareketlerinin gözlendiğini belirten Bektaş, daha önce statta yaşanan oturma ve çökmelerin hastane için uyarı niteliği taşıması gerektiğini söyledi. Bölgede şu an acil bir tehlike bulunmadığını ancak riskin sürdüğünü vurgulayan Bektaş, stat ve hastanenin 24 saat uydu verileriyle sürekli izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon'un denize bakan yamaçlarının kırıklı ve heyelanlı bir bölge olduğunu belirten Bektaş, Akyazı Stadı ve Şehir Hastanesi'nin heyelan alanının denize bakan kısımlarında inşa edildiğini anlattı.

Bektaş, şunları kaydetti:

"Biz başından beri şunu söylüyorduk, burada zemin hareketleri var, stabilite oldukça zayıf. Dolayısıyla, burada yapılacak binalara çok dikkat edilmesi gerekiyor veyahut da yapılmaması gerekiyordu. Ancak en son yapılan Şehir Hastanesi ile bazı zemin sorunları gündeme geldi. Akyazı'daki oturmalar, çökmeler, stattaki oturmalar, çökmelerin aslında hastane için bir rehber olması gerekirdi. En son bizim uydudan aldığımız yapay zeka destekli verilere göre, yaşadığımız 3,8'lik bir deprem dahi yamaçların stabilitesini bozmuş. Gerek hastanenin oturduğu zeminde, gerekse yamaçlarda bir kayma hareketinin başladığını gösteriyor. Bu aynı zamanda mevsimsel yağışlarla da tetikleniyor. Yani yamaçların stabilitesi ne yapıyor? Hem yamaçlarla hem de depremlerle tetikleniyor. Yamaçlardaki bu hareket kuzeye doğru aksettirildiği için, daha deniz kenarındaki stadı ve hastanenin zeminini zorluyor. Onlarda da yatay bir hareket söz konusu oluyor. Bu da hastanenin ve stadın risk altına girmesine neden oluyor. Bir takım deformasyonlar var. Ama burada bu iki yapının da sürekli olarak uydudan 24 saat gözlemlenmesi gerekiyor. Şu anda bir tehlike yok. Ama bu tehlike yok demek, risk yok anlamına gelmiyor. Burada bir yamaç hareketi var. Bu yamaç hareketi doğrudan hastaneye ve stada yansıyor. Dolayısıyla statta ve hastanede deformasyonlar oluşturabiliyor."

Stat bize bir uyarı vermişti. Ama bugün 3,8'lik deprem dahi askıda duran veyahut kritik noktada duran şevlerde bir ivmelenme, bir hareket kazandı. ve uydu verileri, yapay zeka uydu verileri, inSAR verileri, radar verileri bize yamaçların hala aktif olduğunu gösteriyor."

"Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları tamamen heyelan sahasıdır"

Bektaş, Trabzon'un kuzeye bakan yamaçlarının eski heyelan sahası olduğunu ve bu sahaların aşırı yağışlarla ve küçük depremlerde bile hareketlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kandilli'nin verilerine bakarsanız, son yüzyıllık depremselliğine bakarsanız, Doğu Karadeniz sahilinde 3'ten büyük depremler var. Bunlar çok doğal. Dolayısıyla bu 3 büyüklüğünde deprem ne anlama geliyor derseniz, yer altında 3-4 tane futbol sahası kadar alanların kırıldığını, 2 ton dinamitin atıldığını söyleyebiliyoruz. Bu hareketler yamaçları zorluyor, çekiştiriyor ve dengesini bozuyor. Aşırı yağış artı bu sarsıntılar, bir de bölgedeki fay ve kırıklı yapı, dik yamaçlarda yamaç stabilitesini zorluyor."

Bugün Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları tamamen heyelan sahasıdır, eski heyelen sahasıdır. Bu heyelan sahaları aşırı yağışlarda veya bir deprem tehlikesiyle hareketlenebiliyor. Depremin büyük olması gerekmiyor. Küçük ve orta büyükteki depremler bu yamaçların stabilitesini bozuyor ve kaymaya neden oluyor. Elbette bu yamaçların önünde olan hastane de, stat da bu kayma olayından etkileniyor."

Kaynak: ANKA