Prof. Dr. Alpay Hekimler'e Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası

Prof. Dr. Alpay Hekimler'e Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Hekimler, Avusturya tarafından 'Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası' ile ödüllendirildi. Törende yaptığı konuşmada, bu ödülün arkasında birçok kişinin desteği olduğunu vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Hekimler, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için bir takdir ifadesi olarak, Avusturya tarafından "Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Alpay Hekimler Federal Meclis Başkanı, çok sayıda siyasetçi, diplomatik misyon temsilcileri ve bilim insanlarının katılım sağladığı seçkin bir davetli topluluğu önünde düzenlenen törenle Linz Eyalet Başkenti Şehir Parlamentosu'nun aldığı kararla verilen "İnsanlığa Hizmet Madalyası" ile taltif edildi.

Prof. Dr. Alpay Hekimler törende yaptığı konuşmada, kendisine takdim edilen bu özel ve bir o kadar da anlamlı olan "İnsanlığa Hizmet Madalyası" için teşekkürlerini sunarak, bu madalyayı hak eden çalışmaların ardında birçok kişinin desteğinin bulunduğunu, bu büyük onura sahip olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardan beri Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Alpay Hekimler, 2015 yılında Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından "Altın Üstün Hizmet Devlet Nişanı" ve 2024 yılında Yukarı Avusturya Eyaleti Başbakanlığı tarafından "Eyalet Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmişti.

Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası, kamu yararına yönelik, kültürlerin bir arada yaşamasına ve hümanizm düşüncesinin gelişmesi doğrultusunda olağanüstü katkılar sağlamış kişilere takdim edilmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı: Yeni hocayı yakında açıklayacağız
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Genç kadının şüpheli ölümünde eşinin ardından kayınvalideye de tutuklama

Ağaca asılı halde bulunan genç kadının kayınvalidesi de tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.