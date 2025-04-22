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Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Gül cenazer namazında Hulusi Akar, Beşir Atalay ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile saf tuttu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı olan tanınmış tıp doktorlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu dün hayatını kaybetti. Satoğlu için bugün İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÜL, AKAR VE ATALAY AYNI SAFTA

Cenazeye merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yeğeni 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyasiler ve Kestanepazarı Vakfı üyeleri katıldı.

Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Urla ilçesine götürüldü.

Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

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Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

aman hulusi akar ı ihmal etmesin gül ün c başkanlığına adı geçerken villasının bahçesine skorsky helikopterle inip nasılsın geçiyordum uğradım muhabbeti yapan kişidir ne yapacağı belli olmaz

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