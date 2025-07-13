Portekizli Turist Erzurum'da Oyun Havası ile Eğlendi

Dünyayı gezerek farklı kültürleri keşfeden Portekizli turist Simao Silveira'nın yolu bu kez Erzurum'un doğa harikası Tortum Şelalesi'ne düştü. Şelale girişinde dinlenmek için durduğu büfede renkli ve sürprizli anlar yaşandı.

Büfenin sahibi Ömer Özgelen, Simao'yu yöresel Erzurum oyun havası ile tanıştırdı. Kısa bir sohbetin ardından Özgelen, "Oyun havası oynayalım mı?" diyerek Erzurum'a özgü ezgileri çalmaya başladı. Müzik eşliğinde önce figürleri gösteren Özgelen, ardından Portekizli konuğuyla birlikte halay tarzında oyun havası oynadı.

Büfede yaşanan bu neşeli anlar hem çevredekilerin ilgisini çekti hem de farklı kültürlerin samimi bir buluşmasına sahne oldu. Türkiye'de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirten Silveira, "Erzurum çok güzel bir yer. Bu anı unutmayacağım" dedi.

Tortum Şelalesi yalnızca doğal güzelliğiyle değil, kültürel sıcaklığıyla da turistlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor. - ERZURUM