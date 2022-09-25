Portekizli damat düğünde oyun havası ile coştu

Portekiz'de tanışan Sıla Özkan ve Gonçalo Pereira çifti, Özkan'ın baba evi olan Karabük'te dünya evine girdi. Portekizli damat Gonçalo Pereira, Türk ve Portekiz kültürünün benzerlik gösterdiğini belirtirken, oyun havası ile coştu.

Karabük'te yaşayan Sevgi-Mehmet Özkan çiftinin kızı Sıla Özkan ile Guida-Antonio Pereira çiftinin oğlu Gonçalo Pereira Karabük'te yapılan düğün ile evlendi.

Portekiz'de Erasmus öğrencisi iken arkadaş ortamında tanıştıklarını belirten gelin Sıla Özkan, "Ortak bir arkadaşın da vasıtasıyla aynı ortamda olduğumuz bir süreçte tanıştık. Portekiz'de Erasmus'tan sonra doktora eğitimim için gittim. Şu an Lizbon Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği'nde hem doktorama devam ediyorum hem de araştırma görevlisiyim" dedi.

Oyun havası oynarken yabancılık çekmeden oynayarak eğlenceli görüntülere sahne olan damat Gonçalo Pereira düğün öncesinde pratik yapmadığını ifade ederken, "Hiç çalışma olmadı. Bence kültürler birbirine benziyor. Yabancılık yaşanmıyor. Danslar da yemekler, gelenekler gibi birbirine benziyor" şeklinde konuştu.

Birçok düğün geleneği olsa da sevdiğini belirdiğini belirten damat Pereira, "Türkiye'deki misafirperverlik için çok minnettar olduğunu söyleyen ailem, arkadaşlar herkes çok cana yakın. Birçok gelenek var ama ben sevdim. Portekiz ve Türk kültürü birbirine benzerlik gösteriyor. Benzer olan yönler, farklı olan yönler var ama önemli olan şey birlikte olmamız ve evlenmek için burada olmamız" diye konuştu.

Nikah işlemi sonrası ve dans ederken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan damat Pereira, "Duygusal biriyim ama zaten bunlar çok özel anlar. Kendime söz verdim 'ağlamayacağım' diye ama çok güzel bir şey için mutluluktan ağladım" dedi. - KARABÜK