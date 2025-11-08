Polis Memuru Mustafa Şahin, 16 Yaşındaki Çocuğun Hayalini Gerçekleştirdi
Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, durumu iyi olmayan bir ailenin 16 yaşındaki çocuğuna akülü sandalye ulaştırarak hayalini gerçekleştirdi. Çocuk, akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, polis memuruna teşekkür etti.
Yıllardır durumu iyi olmayan aile, akülü sandalye alamadığı için çocuklarını dışarı çıkaramıyordu. Durumun iletilmesiyle harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, gönüllü ekiplerine gönderdiği akülü sandalyeyi Dilbirin Biter isimli çocuğa ulaştırdı. İlk defa akülü sandalyeye kavuşan 1 Dilbirin, polis memuruna teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek hayalim buydu, bunu da gerçekleştirdiler" dedi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel