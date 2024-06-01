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Polis Bandosu Bayburt'ta konser verdi

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta konser düzenlendi. Polis Akademisi Bandosu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk Halk Müziğinden, Türk Sanat Müziğine, Anadolu'nun her yöresinden birbirinden güzel parçalar emniyet mensubu polisler tarafından seslendirildi.

Polis Bandosu Bayburt'ta konser verdi

BAYBURT - Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta konser düzenlendi.

Polis Akademisi Bandosu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk Halk Müziğinden, Türk Sanat Müziğine, Anadolu'nun her yöresinden birbirinden güzel parçalar emniyet mensubu polisler tarafından seslendirildi. Konsere katılan il protokol üyeleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar söylenen parçalara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Salonu dolduranlara unutulmaz bir konser yaşatan Polis Bandosu, konser sonunda büyük alkış topladı. Günün yorgunluğunu konserde unutan vatandaşlar ise yerlerinde duramayıp, adeta coştular. Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri de söylenen parçalara toplu bir şekilde eşlik ederek alkışlarla, ıslıklarla, telefon ışıklarıyla konsere renk kattılar.

Bando ekibinin konseri sonunda Zeybek, Ankara Havası ve Kafkas halk oyunları sergilendi.

Halk oyunlarının ardından orkestra mensuplarına plaketleri il protokol üyelerince sahnede verildi. Plaket takdimi öncesi konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Üniformaya, vatanına, bayrağına aşık milletin çocukları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sınırlarımız bizim namusumuzdur. Sınırlarımızı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz korurken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarımızın ırzını, namusunu koruyan Polis Teşkilatımız var. Polis Teşkilatımız, 7 gün 24 saat sürekli görevde olarak hepimizin canını, malını koruyan bir kurum olarak hem görevini icra ediyor, hem de bu tür güzel programlar gerçekleştiriyor. Ben Emniyet Genel Müdürümüz, Polis Akademisi Başkanımız başta olmak üzere burada bulunan bütün kardeşlerimize Bayburt halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son bulan konser programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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