404 polis adayı mezun oldu: 'Aklınızı kiraya vermeyin'

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 404 polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu. Okul Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Kara, mezunlara 15 Temmuz vurgusu yaparak, "Devletin polisi olun. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin" dedi.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 404 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Okulun stadında gerçekleştirilen 23. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Törende konuşan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, mezuniyet töreninin aynı zamanda genç polis adaylarının görev yolculuğuna uğurlandığı anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Bizler bugün burada sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda devletin, milletin şefkat elini, adalet anlayışını, milletimizin güven duygusunu temsil edecek genç kahramanlarımızı, göreve yeni yolculuklarına uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis adaylarının edecekleri yeminin büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Vali Sarıibrahim, "Genç polis adayı arkadaşlarımız, birazdan edeceğiniz yemin, gerektiğinde canınızı ortaya koyarak vatanı koruma iradesidir. Mazlumun yanında durma kararlılığıdır. Hakkı, adaleti, hukuku gözetme sorumluluğudur. Milletin huzurunu kendi huzurunun önünde tutma sorumluluğudur" dedi.

Görev yapacakları yerlerde polis adaylarının devleti ve milletin güven duygusunu temsil edeceğini ifade eden Sarıibrahim, "Görev yapacağınız yerlerde milletimizin güvenini temsil edeceksiniz. Vatandaşlarımız, bu aziz milletimiz, size her baktığında adaleti ve güveni hissedecek, devletimizin gücünün yanında olduğunu görecektir" diye konuştu.

"Bugün onlarla ne kadar gurur duysanız azdır"

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Kara ise ailelere seslenerek, öğrencilerin emanet olarak alındığını ve mesleğe hazırlandığını belirtti. Kara, "Gözünüzden sakınarak büyüttüğünüz, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olsun diye dualarla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de onları; hukuk devletine bağlı, insan haklarına saygılı ve disiplinden ödün vermeyen birer polis memuru olarak yetiştirmek için gayret ettik. Bugün onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bu gurur tablosunun asıl mimarları sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisi en büyük silahınızdır"

Mezun polis adaylarına meslek hayatlarında hukuk ve adaletten ayrılmamaları gerektiğini hatırlatan Kara, "Genç meslektaşlarım şunu asla unutmayın, hukuk rehberiniz olsun. Görevinizi icra ederken adaletten ve kanunlardan asla sapmayın. Milletin hizmetindesiniz. Polis, sadece devletin gücü değil, aynı zamanda vatandaşın sığındığı ilk limandır. Vatan sevgisi en büyük silahınızdır. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesini korumak en asli vazifenizdir" dedi.

"Aklınızı kimseye kiraya vermeyin"

Kara, konuşmasının devamında 15 Temmuz kalkışmasından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Hain 15 Temmuz kalkışmasından da ders alarak hiçbir kitle, grup, yapı veya görüşün güdümünde değil, devletin polisi olun. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Son söz olarak, buradan kazandığınız donanımla Türkiye'nin dört bir yanında asayişin ve huzurun teminatı olacağınıza inancım tamdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 404 polis adayı yemin etti. Kep atan mezunlar, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

Polis adayının annesi Sevgi Çelik, gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Çok gururluyum, çok mutluyum. Kelimelerle anlatılamaz bu duygu" dedi.

Polis adayı Mustafa Çelik ise mezuniyet heyecanı yaşadığını ifade etti. Polis adayı Batuhan Beydili de 2 yıl süren eğitimin ardından mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2 yıl boyunca burada eğitim aldık. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sonunda mezun olduk. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı