Peygamber Efendimiz'e yapılan hakarete Diyarbakır'dan tepki

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, Sivas'ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ağza alınmayacak hakaretler edip, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği için tutuklanarak cezaevine konulan kadın için yaptığı açıklamada, "Rahmet olarak gönderilen bir Peygambere bunların yapılmasını gerçekten hazmedemiyoruz. Bu, toplumda infial uyandırabilecek bir olaydır" dedi.

Sosyal medya hesapları üzerinden "sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allah'ınızı, kitabınızı, o Arap Peygamberinizi s.... atarım: )" şeklinde ağza alınmayacak hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan Samira Beyza Gürkan (22), Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Gürkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, söz konusu paylaşımın toplumda infial uyandırabilecek bir olay olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'e yapılan nefret suçu içeren olayı şiddetle kınadıklarını ifade eden Kaya, "Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Peygamber Efendimize yapılan nefret suçunu içeren bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu şahsın en ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda bu olayın takipçisi olacağız. Malum şahıs 22 yaşında fakat 29 ayrı suçtan aranan biri. Bunun akabinde gözaltına alınıp, tutuklanan biri. Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz bizim kırmızı çizgimiz. Peygamberimize yapılan hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Dini değerlere hakaret suçu cezasının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Malum, caddede yürüyen bir kişi diğer bir kişiye hakaret ettiğinde bir yıldan 2-3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Fakat dini değerlere hakaret edenler 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılabiliyor. Öncelikle bu kanunun değişmesi gerekiyor. Çünkü bu kanun gülünç bir şekilde ortada duruyor. Öncelikle bu kanunun değişmesini bekliyor ve talep ediyoruz" diye konuştu.

Ailelere çocuklarını kontrol altında büyütmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Peygamberimize hakaret eden şahıs sınırları aşmıştır. Biz Müslüman bir toplumuz. Peygamber efendimizin adı anıldığında elimizi kalbimize götürüp, kalbimizi yokladığımız bir toplumda bu olayın gerçekleşmesi bizi gerçekten çok üzmüştür. Ailelerin bu konuyla ilgili gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Çocuklarını kontrol altında büyütmeleri gerekiyor. Peygamber Efendimizle savaşa tutuşan hiçbir kimse başarılı olamamıştır, zafere ulaşamamıştır. Bunların bu şekilde hareket etmesi onları doğruya ulaştırmayacaktır. Bizler biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Rahmet olarak gönderilen bir Peygambere bunların yapılmasını gerçekten hazmedemiyoruz. Bu, toplumda infial uyandırabilecek bir olaydır. Yetkililerin bu konu üzerine ciddi kafa yormaları ve bu konu ile ilgili ciddi adımlar atmalarını bekliyor ve talep ediyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel