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Evsiz "Rus" kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

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İstanbul'da yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan evsiz bir kadın, çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Rus uyruklu olduğu düşünülen kadının kimyasal temizlik malzemeleri kokladığını söyleyen vatandaşlar duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbul Pendik'te evsiz bir kadın, Kavakpınar Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çevreye rahatsızlık veren kişi için ne yapacağını bilemiyor.

VALİZLERİYLE BANKLARDA UYUYOR

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor. Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rus uyruklu olduğu düşünülüyor.

Evsiz 'Rus' kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

"TEMİZLİK MADDELERİNİ KOKLUYOR"

Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların korktuğunu söyledi.

Evsiz 'Rus' kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

"ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİYOR"

Mahalleli Mehmet Eren, "Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor" dedi.

"MASKESİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜP İÇİNE ÇEKİYOR"

Mahalleli İhsan Kılıç, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (4)

CAN Işık:

Yazık

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Abdullah Atik:

Liderlerin yanlış yönetimleri , insan oğlunu yok ediyor, kolay değil Allah yardımcısı olsun ..

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Berke Dagdeviren:

10 milyon mülteci rahatsız etmedi . Bankda yaşayan zavallı bir kadın. Korkulu rüyaları mı olmuş.

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Deli Dumrul71:

ne işin var Türkiye'de başka yermi bulamadın zaten kendi vatandaşımız aynı durumda

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