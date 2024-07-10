Evsiz 'Rus' kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu: Temizlik malzemelerini kokluyor

İstanbul Pendik'te evsiz bir kadın, Kavakpınar Mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çevreye rahatsızlık veren kişi için ne yapacağını bilemiyor.

VALİZLERİYLE BANKLARDA UYUYOR

Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor. Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rus uyruklu olduğu düşünülüyor.

"TEMİZLİK MADDELERİNİ KOKLUYOR"

Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların korktuğunu söyledi.

"ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİYOR"

Mahalleli Mehmet Eren, "Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor" dedi.

"MASKESİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜP İÇİNE ÇEKİYOR"

Mahalleli İhsan Kılıç, "Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre. Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.