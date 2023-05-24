Pedallar atıksız bir dünya için çevrildi Balıkesir'in Kazdağları bölgesindeki bisikletçiler ve bisiklet dostları, temiz bir gelecek için atıksız bir yaşam sürmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akçay'dan Ören'e bisiklet turu düzenledi.

Pedallar atıksız bir dünya için çevrildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Kazdağları bölgesindeki bisikletçiler ve bisiklet dostları, temiz bir gelecek için atıksız bir yaşam sürmenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akçay'dan Ören'e bisiklet turu düzenledi. Sabah, etkinlik için özel olarak basılan tişörtlerini giyen bisikletçiler Akçay meydanda buluştu.

Sürüşün ilk durağı, Güre'deki İda Madra Jeopark Müzesi oldu. Burada Moveweek (Hareket Haftası) çerçevesinde düzenlenen Atıksız Bisiklet Sürüşünün amacı anlatıldı. İda Madra Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu Başkanı ve Bisikletliler Derneği Edremit Temsilcisi Meral Taş ve İda Madra Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu Yönetim Kurulu üyesi Aynur Aslankaya birer konuşma yaptı. Konuşmalarda çevreye dikkat çekildi. Bu konuşmaların ardından daha temiz bir dünya için neler yapılabileceğine dair katılımcıların önerileri dinlendi.

Bisikletçiler, konuşmaların ardından bölgenin jeolojik yapısından örneklerin sergilendiği müzeyi gezdi. Daha sonra, pedallarını Kızılkeçili köyüne çeviren bisikletçiler, Zeytinli köyü üzerinden Edremit'e oradan da Burhaniye'ye pedalladılar. Polisin güvenlik sağladığı sürüşte bir ambulans da bisikletçilere eşlik etti. Adramytteion Kazı alanında kısa bir mola verildi. Burada bisikletçileri, etkinliğin gerçekleştirilmesinde, sponsorlarla bisikletçilerin buluşmasında büyük katkısı olan Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz karşıladı. Bisikletçilere katılımları için teşekkür eden Çelik Uğuz, "Daha temiz bir dünya için bisikletli yaşamı tercih eden sizler, aynı zamanda bölgemizin bisiklet rotası olarak kabul ve tanınırlılığını arttırıyorsunuz. Bölge turizminin gelişmesine de önemli katkılar sunuyorsunuz," diye konuştu. Meral Taş da, "Burhaniye bisikletçileri olarak bu organizasyonu düzenledik. Atıksız bibiklet sürüşü yapıyoruz. Akçay'dan başlayan yolculuğumuz Ören ve İskele de bitecek" dedi. Atilla Encim de, "İda Madra Bisiklet Topluluğu ile yaptığımız organizasyonda Akçay'dan yola çıktık. Jeopark ziyareti yaptık. Orada ikramlarda bulundular. Etkinliğimiz Ören ve İskele de bitiyor" dedi. Aynur Aslankaya ise, Bu gün atıksız ve güzel bir dünya için pedal çevirdik. Ören'de kazı alanlarını da gezdik. Burada da pedal dostlarımızla birlikte atıksız yaşamı desteklemek için pedallarımızı çevirdik." dedi.