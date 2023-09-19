Palandöken'de şehidin isminin verildiği mahalle konağı hizmete açıldı

Palandöken Belediyesi tarafından yapılan mahalle konaklarının 17'incisi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde hizmete açıldı.

Palandöken Belediyesi tarafından yapılan mahalle konaklarının 17'incisi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde hizmete açıldı. Şehit Abdulkadir Güngör'ün isminin verildiği konağın açılışına ilgi yoğun olurken, şehidin babası muktedir Güngör ve annesi Dilek Güngör de törene katıldı.

Şehitlere rahmet

2021 yılında, Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün isminin verildiği mahalle konağının açılışında konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Vatan için canını siper eden aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatarak, minnet ve vefa duygularımızı arz ediyoruz. Aziz şehidimiz Abdulkadir Güngör ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Ailelerine sabır diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken'de eser ve hizmet siyaseti

İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Sunar, "Palandöken'i, yaşayanların özel imkan ve fırsatlara ulaştığı bir Erzurum markası haline getirdiklerini dile getirdi. Başkan Sunar, "Görev süremiz boyunca Palandöken'de önemli çalışmalara imza attık. Yapımını tamamladığımız 22 mahalle konağı, eser ve hizmet siyasetimizin ürünüdür." dedi

"Mahalle kültürünü canlı tutuyoruz"

Palandökenlilerin istifadesine sundukları mahalle konaklarında, mahalle kültürünü canlı tutmanın gayretinde olduklarını belirten Sunar, "Bugün 17'ncisini hizmete açtığımız mahalle konağı da bu amaç doğrultusunda hizmet verecek. Bu ay ve önümüzdeki ay içerisinde 5 mahalle konağını daha hizmete açacağız." diye konuştu

Yapılan mahalle konaklarını, israfa kaçmadan ihtiyaca cevap verecek şekilde inşa ettiklerini sözlerine ekleyen Sunar, açılışa gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Sunar'a TOKİ sakinlerinden çiçek, muhtardan plaket

Yapılan konuşmaların ardından, TOKİ sakinleri adına Taner Selvi, Fatma Zehra'yla birlikte Başkan Muhammet Sunar'a çiçek takdim ederken, Hüseyin Avni Ulaş Mahalle Muhtarı Murat Kaçmaz da teşekkür plaketiyle mahalle sakinlerinin memnuniyetini dile getirdi.

Katılım

Mahalle Konağının açılışına, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM