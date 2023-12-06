Özgür Aksoy Tiyatro Günleri Gemlik'te Başlıyor

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu'nun düzenlediği Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, 7 Aralık'ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki baroların tiyatro grupları 7-11 Aralık tarihlerinde, Gemlik'te sergileyecekleri oyunlarla seyirciyle bir araya gelecek.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu'nun düzenlediği Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, 7 Aralık'ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bursa Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu'nun, Avukat Özgür Aksoy anısına düzenlediği Özgür Aksoy Tiyatro Günleri bu yıl da perdelerini 7 Aralık Perşembe günü açacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki baroların tiyatro grupları 7-11 Aralık tarihlerinde, Gemlik'te sergileyecekleri oyunlarla seyirciyle bir araya gelecek. 5 farklı oyunun sergileneceği tiyatro günlerinde, tüm gösterimler saat 20.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri programının açılışı, 7 Aralık Perşembe günü, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de yapılacak. Sui Generis Tiyatro Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Yargı" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini açacak tiyatro günleri; 8 Aralık Cuma günü Çek Sanat Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Don Quijote" ve 9 Aralık Cumartesi günü Bursa Barosu Tiyatro Advacato tarafından sahnelenecek "Rosenbergler Ölmemeli" oyunuyla devam edecek. 10 Aralık Pazar Günü, Ankara Barosu Oyun Atölyesi'nin oynadığı "Aslan Asker Shavyk" gösterimi tiyatroseverlerle buluşurken programın kapanışı 11 Aralık Pazartesi günü Gemlik Belediyesi Kültür Sanat Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Gerçek Kaybeden" oyunuyla yapılacak.