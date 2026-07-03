Öğretmen Sendikası'ndan Taban Maaş Çağrısı: "400 Bin Eğitim Emekçisinin Talebi Daha Fazla Ertelenemez"

(SAMSUN)- Haber: Mehmet Rebii Özdemir

Öğretmen Sendikası üyeleri, Samsun'da yaptıkları açıklamada özel okul öğretmenleri için taban maaş hakkının yeniden yasal güvence altına alınmasını istedi. Sendika, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça'ya öğretmenlerden yana tavır alma çağrısı yaptı.

Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy ile Eğitim Sekreteri Eda Efil, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Çözüm Eğitim Kurumları önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eğitim Sen ve Eğitim-İş Samsun şubeleri de destek verdi.

Basın açıklamasında ilk olarak Hüseyin Aksoy, ardından Eda Efil konuştu.

Hüseyin Aksoy, açıklamayı Çözüm Eğitim Kurumları önünde yapmalarının nedeninin kurumla doğrudan bir husumet yaşanması olmadığını belirterek, kurumun Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça'nın franchise ağı içerisinde yer aldığını söyledi.

Aksoy, Ahmet Akça'nın aynı zamanda ÖZDER Genel Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatarak, özel okul öğretmenlerinin taban maaş talebinin çözüme kavuşmasında etkili olabilecek bir konumda bulunduğunu savundu.

Aksoy, şunları söyledi:

"Hem Meclis'te hem bakanlıkta hem de yaptığımız görüşmelerde Ahmet Akça'nın bu konuda etkili bir isim olduğu görülüyor. Kendisi 'Bu meselede yapabileceklerim sınırlı' diyor ancak biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ahmet Akça 'Öğretmenler taban maaş almalıdır' dese bu mesele çözülecek. 'Küçük kurumlar batar' söyleminden vazgeçilse bu sorun çözülebilir."

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun kısa süre içinde toplanacağını öne süren Aksoy, Akça'ya çağrıda bulunarak, "Burada öğretmenden yana tavır almak zorundasınız. Eğitimden yana tavır almak zorundasınız. Yetkiniz, gücünüz ve ilişkileriniz var. Bu sorunun çözümü için sorumluluk üstlenmeniz gerekiyor" dedi.

Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini belirten Aksoy, "Öğretmenler açlık grevi dahil her yolu denemeye hazır olduklarını gösterdi. Bugün Türkiye'nin birçok noktasında Çözüm Eğitim Kurumları önünde eylemler yapılıyor. Gerekirse öğretmenler yeniden Ankara'nın sokaklarını doldurabilir. Ancak bunlara gerek kalmadan Kurul'da öğretmenden yana tavır alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"400 BİN EĞİTİM EMEKÇİSİNİN TALEBİ DAHA FAZLA ERTELENEMEZ"

Üç yıldır taban maaş ve özlük hakları mücadelesi verdiklerini belirten Efil, eğitimde özelleştirme politikalarının öğretmenleri güvencesiz çalışma koşullarına ittiğini savundu.

Özel okul patronlarının yalnızca işveren olmadığını, kurdukları dernekler aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nda yer aldıklarını ifade eden Efil, "Eğitimin bugün geldiği noktanın ve özel sektörde öğretmenlerin yaşadığı sömürü düzeninin sorumluları arasında yer alıyorlar" dedi.

Ahmet Akça'nın hem ÖZDER Genel Başkanı, hem Çözüm Eğitim Kurumları'nın sahibi hem de Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi olduğunu belirten Efil, özel öğretim kurumlarında uygulanan franchise sisteminin öğretmenlerin güvencesiz çalıştırılmasını beslediğini ileri sürdü.

"GÜVENCESİZLİK ÖĞRTMENLERE DAYATILAMAZ"

Efil, Ahmet Akça ve Kurul üyelerine şu çağrıyı yaptı:

"Taban maaş talebimizi somut çözüm önerisiyle Kurul gündemine taşıyın. 2014 yılında elimizden alınan taban maaş hakkının yeniden yasal güvence altına alınması için adım atın. 400 bin eğitim emekçisinin yaşamı ve geleceği hiçe sayılamaz. Öğretmenler yasa dışı şekilde 10 aylık sözleşmelerle çalıştırılamaz. Güvencesizlik, geleceksizlik ve asgari ücret koşullarında yaşam öğretmenlere dayatılamaz."

Efil, "400 bin eğitim emekçisini ilgilendiren taban maaşı düzenlemesi daha fazla ertelenemez. Çözüm bellidir. Taban maaş hakkı yeniden yasal güvence altına alınmalı, güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Mesleğimizin onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadelemiz sürecek. Taleplerimiz karşılanana kadar öğretmenler için sömürü koşullarının konuşulduğu ve patronların kar odaklı eğitim politikalarının belirlendiği kurumların önünde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA