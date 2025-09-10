Özel Gereksinimli Öğretmenden Umut Dolu Ziyaret

Kocaeli'nde yaşayan özel gereksinimli öğretmen, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yangın sonucu yaralanan çocuğu evinde ziyaret ederek hayatına umut aşıladı.

Henüz 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında ellerini ve yüzünü kaybeden 14 yaşındaki Serkan Akbaş, yıllardır fiziksel ve duygusal zorluklarla mücadele ediyor. Sayısız ameliyat geçirmesine rağmen yaşadığı travma, onu toplumdan soyutlamıştı. Ancak özel gereksinimli öğretmen Zeynep Bulut, bu acıya ortak olmak ve Serkan'ın yalnız olmadığını göstermek için binlerce kilometre yol kat etti.

Serkan'ın hikayesini sosyal medyada gören Zeynep Öğretmen, hemen harekete geçti. Yüksekova'ya gelerek elinde doğum günü pastasıyla Serkan'a sürpriz yapan öğretmen, "İyi ki varsın" diyerek ona moral verdi ve Kur'an dinleyebilmesi için bir tablet hediye etti.

Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun da katıldı ziyarette açıklamalarda bulunan Zeynep Bulut, "Benim misyonum özel çocukların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Şehir fark etmeksizin, nerede olursa olsun, onlara iyi ki var olduklarını söylemeye gidiyorum. Serkan'ı görünce tüm yol yorgunluğum geçti. Herkesi bu özel çocuklara daha fazla değer vermeye davet ediyorum" dedi.

Yüksekova'da gördüğü misafirperverlikten çok etkilendiğini belirten Zeynep Öğretmen, "Gerçekten çok uzak bir yere geldim ama Yüksekova insanı çok kıymetli. Bizi kendi evimizde gibi hissettirdiler" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ