Özel Eğitim Öğrencileri Bilim Fuarında Sergi Açtı

Sultangazi'de Özel eğitim öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında açtıkları resim ve origami sergisiyle büyük ilgi topladı.

Sultangazi Mevlana İlkokulu özel eğitim öğrencileri Abdülsamet Aytimir ve Şevval Güven, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında açtıkları resim ve origami sergisiyle büyük ilgi topladı. İzledikleri videolar ve öğretmenlerinin rehberliğiyle birbirinden güzel eserler ortaya koyan öğrenciler büyük beğeni topladı.

Öğretmenlerinden tam destek

Özel eğitim öğrencileri Abdülsamet ve Şevval'in öğretmeni Saniye Toroman, öğrencilerin yeteneklerini desteklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toroman, "Samet ve Şevval ile daha önce de sergi düzenlemiştik. Geçen sene de benzer bir etkinliğimiz olmuştu. Bu yıl da TÜBİTAK tarafından düzenlenen sergiye katıldık. Çocuklarımızın bu sergileri yaparak takım eğitimine katkı sağlamasını istiyoruz. Samet origami konusunda çok yetenekli, Şevval ise resim yapıyor. Onların yeteneklerini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Öğrencilerin sadece görsel sanatlar alanında değil, diğer derslerde de başarılı olduklarını vurgulayan Toroman, "Biz bütün derslerden eğitim veriyoruz, sadece görsel sanatlar değil. Örneğin Samet matematikte çok iyi, yani diğer derslerde de başarılılar," ifadelerini kullandı. Öğrencilerin bu yıl mezun olacaklarını belirten Toroman, mezun olduktan sonra lise hayatında bu yeteneklerini daha ileri düzeyde geliştirebilecekleri okullara katılmalarını arzu ettiklerini ekledi.

Abdülsamet'ten Origami Sanatına Tutku Origami sanatçısı Abdülsamet Aytimir, kendi eserlerini tanıtırken oldukça heyecanlıydı. "Adım Abdülsamet Aytimir. Ben origami yapıyorum. Ejderhalar, kelebekler, hayvanlar, her şeyi yapabiliyorum. Karakterler de yapıyorum. Hepsini biliyorum. Malzemelerim sayesinde videolar izleyerek yapıyorum. Hayalim öğretmen olmak. Origami'de yeni şeyler yaparak öğretmek istiyorum," diyerek geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Şevval'den renkli hayaller

Resimleriyle göz dolduran Şevval Güven ise, "Ressam olmayı ve oyuncu olmayı çok seviyorum. Telefonumda bir şeyler izlemeyi seviyorum. Çizgi filmleri seviyorum. Büyüdüğümde ressam olacağım. Lise ve üniversiteye gitmek istiyorum," sözleriyle hayallerini dile getirdi. - İSTANBUL