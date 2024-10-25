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Özbekistan ve ESOGÜ Arasında Diş Hekimliğinde Yapay Zeka İş Birliği

Özbekistan ve ESOGÜ Arasında Diş Hekimliğinde Yapay Zeka İş Birliği
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Özbekistan Taşkent Devlet Diş Hekimliği Enstitüsü Rektörü ve Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni ziyaret ederek diş hekimliği alanında yapay zeka uygulamaları üzerine iş birliği anlaşmaları imzaladı. Her iki kurumun birlikte eğitim ve bilimsel çalışmalar yapması planlanıyor.

Özbekistan Taşkent Devlet Diş Hekimliği Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Nodirjon Khaydarov ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Bekhzod Yarmukhamedov, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Özbekistan devletinin sağlıkta yapay zeka üzerine gelişme isteği çerçevesinde karşılıklı olarak iş birlikleri değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası iyi niyet anlaşması ve her iki kurumun Diş Hekimliği Fakülteleri arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Görüşme sonucunda, diş hekimliği alanında yapay zekanın kullanımı üzerine söz sahibi olan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Özbekistan Taşkent Devlet Diş Hekimliği Enstitüsü'nün ortak çalışmalar yapılması planlandı. Bu çerçevede, Özbekistan Taşkent Devlet Diş Hekimliği Enstitüsü'nün öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 'Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulamaları' alanında ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde eğitim alması ve bilimsel çalışmalarda bulunması kararlaştırıldı. Toplantı bitiminde yapılan açıklamada, çalışmaların her iki kurum için faydalı ve verimli olacağı vurgulandı.

Programa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar ile diğer yetkililer katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapay Zeka Özbekistan Taşkent Sağlık Rektör Eğitim Yerel

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