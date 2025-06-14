Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
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Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
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Bursa'da esnaflık yapan Ali İhsan Olcay, 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları otomobilinin üzerinde taşıyarak dükkanına getiriyor. Olay bu yöntemi hem espri amaçlı hem de pratik olduğu için tercih ettiğin ifade ediyor.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde esnaf Ali İhsan Olcay, dükkanına 50 metre yakınındaki çay ocağından aldığı çayları, dükkanına kadar kendi otomobiliyle taşıyor. Kimi zaman komşularına da otomobiliyle çay servis eden Olcay, hem espri olsun diye hem de pratik olmasından dolayı bu şekilde taşıdığını söylüyor. Bu güne kadar ne bardak kırdığını ne de çayı döktüğünü belirten Olcay, aracıyla çay taşıdığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra nazara gelmesinden endişe ediyor.

Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

"BUGÜNE KADAR HİÇ DÖKMEDİM"

Aracıyla çay taşıma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından telefonlarının susmadığını söyleyen Ali İhsan Olcay, "Biz tesadüfen öyle bir video çektik. Arkadaşlar sosyal medyada paylaşmış. 'Arabayla dükkana geçerken git gel yapmayayım' dedim. Çayları arabanın üzerine koydum. Arada geçerken çayları aracımla taşıyorum, ilk kez olan bir şey değil. Bazen komşuların çaylarını da alıyorum araçla dağıtıyorum. Arabayı bırakıp gitmektense böyle daha pratik oluyor. Bugüne kadar hiç dökmedim. Sosyal medyaya da düşünce herkes aramaya başladı. Benim haberim yoktu, dolayısıyla şaşırdım. Herkes şöhret olduğumu söylüyor, benim şöhret olmakla bir işim yok" şeklinde konuştu.

Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

"ÇAYLARI ARABASIYLA ALIYOR, BOŞLARI ARABASIYLA GETİRİYOR"

Çayları Ali İhsan Olcay'ın kendisinden daha iyi taşıdığını kaydeden çay ocağı sahibi Sabri Saim, "Kendi aramızda espri olsun diye öylesine çektik. Çayları arabasıyla alıyor, boşları yine arabasıyla getiriyor. Bu güne kadar hiç dökmedi, bardak da kırmadı. Bundan sonra kırarsa da canı sağ olsun, kalp kırılmasın" dedi.

Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtycoon:

ülkede en çok israf edilen şey beyin

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Haber Yorumlarıs asriyent:

Arabayla çay mı gider bre akılsız.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Abi komik olcam diye salak olmakta nedir ya

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