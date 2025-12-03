Haberler

Otizmli çocuk ressam, sanatla kendi yolunu çizdi
Osmaniye'de yaşayan 15 yaşındaki otizmli çocuk ressam Okan Mert Gönül, yeteneği ve azmiyle birçok kişisel sergi açarak sanatta özgün çalışmalar ortaya koyuyor. Hedefi, üniversitede resim eğitimi alarak profesyonel bir sanatçı olmak.

Osmaniye'de otizmli çocuk ressam Okan Mert Gönül, yeteneği ve azmiyle büyük başarılara imza atıyor. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar birçok kişisel sergi açan Okan, özel bireylerin toplumsal hayatta ve sanatta ne kadar güçlü şekilde yer alabileceğini bir kez daha gösterdi.

Osmaniye'de yaşayan otizmli çocuk ressam Okan Mert Gönül'ün resim serüveni, 9 yaşındayken ailesinin fark ettiği özel bir çizimle başladı. Boş bir kağıda dedesinin portresini çizen Okan, o günden bu yana sanatla kendine yepyeni bir yol açtı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar birçok kişisel sergi açan Okan'ın, çizdiği figürler, portreler ve özgün sanat çalışmaları, onun hayal gücünü ve detaylara olan hassasiyetini ortaya koyuyor. Bu yıl Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavını kazanarak önemli bir başarıya daha imza atan Okan'ın en büyük hayali, üniversitede resim eğitimi alarak profesyonel bir ressam ya da resim öğretmeni olmak.

Özel bireylerin doğru yönlendirme ve destekle neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan Okan Mert Gönül, "Ben dedemi çizdim 9 yaşındayken ailem bunu fark etti. Beni resim kursuna yazdırdı çok iyi resim çiziyorum. Bu sene güzel sanatlar lisesini kazandım tuvallerim var. Benim hedefim daha sonra üniversiteye gitmek. Hayalimde Çukurova ve Osmaniye Üniversitesinde okumak var" diye konuştu.

"Sosyalleşen çocuk gelişiyor"

Okan'ın başarısının tüm özel gereksinimli çocuklara umut olmasını istediklerini belirten anne Zübeyde Gönül, "Okan'a 4 yaşında otizm tanısı konuldu evde sürekli bir şeyler kesip bir şeyler çiziyordu. Biz de farklı bir şeye ilgisi var diye kursa gönderdik orada hocaların desteğiyle çok ilerledi. Güzel sanatlar lisesini kazanmayı çok istiyordu, yetenek sınavına girdi. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Şimdi orada resim bölümünde okuyor. İnşallah bundan sonraki hayali de üniversite okumak, başarabilirse çok seviniriz. Aileler özel gereksinimli çocuklarını evlerine hapsetmesinler, sokağa çıkarsınlar, sosyalleştirsinler, kurslara, etkinliklere ne kadar insan içine karışırlarsa çocuklar o kadar ilerliyor. Tabi halkımız bu konuda biraz duyarsız ama ailelerin çabasıyla ilerlemeye çalışıyoruz" dedi. - OSMANİYE

