Otizmli Kerem'in Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Yozgat'ta otizmli Kerem Kılıç'ın asker olma hayali düzenlenen asker kınası merasimiyle gerçek oldu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 20 yaşındaki Kerem Kılıç için sembolik asker kınası merasimi gerçekleştirildi.

Taş Ocağı Konağı'ndaki organizasyona Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Kerem Kılıç'ın annesi Dilek Kılıç, ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. 'Vatan Sevgisi Engel Tanımaz' temasıyla hayata geçirilen merasimde duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı.

Özel evladının askerlik hayalini paylaşmaktan büyük gurur duyduğunu belirten anne Dilek Kılıç ve merasime katılan davetliler, ellerine kına yakılan Kerem'in heyecanına ortak oldu. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen asker kınasında duygusal anlar yaşandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, otizmli bireylerin hayallerini gerçekleştirmenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, birlikte daha güçlü ve güzel yarınlara ulaşmak adına bu tür sosyal farkındalık etkinliklerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Merasim, Kerem Kılıç'ın ailesiyle tebrikleri kabul etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı