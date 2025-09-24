Osmanlı Geleneğini Yaşatan Usta: Mahmut Yanık

Trabzon'un Akçaabat ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut Yanık, 25 yıldır camilerin kubbe kaplama işlerini sürdürüyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan kurşun kaplama geleneğini ustalıkla icra eden Yanık, Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de cami kubbelerini yeniliyor.

Henüz genç yaşta dayısının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Mahmut Yanık, 15 yıl boyunca ustasının yanında eğitim aldı. Son 10 yıldır da kendi başına projeler üstlenen usta, bu süreçte alüminyum, bakır ve kurşun işçiliğinde de önemli tecrübeler edindi.

25 yıl önce dayısının yanında çırak olarak başladığı kubbe kaplama işini geliştiren Mahmut Yanık, Türkiye genelindeki camilerde kubbe kaplama işlerine devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Merkez Hıfzı Efendi Camiinin kurşun kaplamalarını yenileyen Yanık, Osmanlı'nın mimarisinin vazgeçilmez unsuru olan kurşun kaplama işini ve mesleğini geleceğe taşıyor. Yanık'ın son durağı, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Hıfzı Efendi Merkez Camii oldu. Caminin kubbe kurşun kaplama işlerini yenileyen Yanık, yaptığı çalışmada Osmanlı'dan miras kalan kenet sistemini uyguluyor. Bu yöntem, dilim dilim döşenen kurşun levhaların kubbenin yüzeyine sıkı bir şekilde oturmasını sağlıyor.

Açıklamalarda bulunan Yanık, Trabzon Akçaabatlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinde cami kubbe işleri yapıyoruz. Osmanlı'dan gelen kenet sistemiyle kaplama yapıyoruz. Alüminyum, kurşun ve bakır işçiliğiyle uğraşıyoruz. Bugün de Van Erciş Hıfzı Efendi Camii'nde bu işi sürdürüyoruz" dedi.

Cami kubbelerinin estetik ve dayanıklılık açısından en önemli unsurlarından biri olan kurşun kaplama, yüzyıllardır Türk mimarisinde kullanılıyor. Hem yapıyı dış etkenlerden koruyan hem de görselliğiyle dikkat çeken bu teknik, Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de tercih ediliyor. - VAN