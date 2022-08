Osmaniye haber: Osmaniyeli Çiftçi: "Tarlalarımızı Herhalde Yeni Seneye Bankalar Eker"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Değirmenocağı köyü çiftçileri, İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç'a "Tarlalarımızı herhalde yeni seneye bankalar eker. Bankalar tamamen örümcek ağı gibi örmüş. Bu çiftçiyi, bu topraktan ekmek yiyen insanları dilenciliğe mahkum edecekler" diyerek ekonomik krizden yakındı. Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) herhangi bir alım yapmadığını belirterek, çiftçinin ciddi anlamda sıkıntıda olduğunu söyledi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve teşkilat yöneticileri, Değirmenocağı köyünde mısır hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Kılıç, şunları söyledi:

"Bugün Çukurova'mızın hasat bölgesindeyiz, şu an Değirmenocağı köyündeyiz. Mısır hasadı yapan çiftçilerimizle beraberiz. Çiftçilerimiz dertli, çiftçilerimiz sıkıntılı maalesef. 5 bin 700 lira gibi bir açıklanan fiyattan hiç memnun değil çiftçilerimiz. Geçen yıla göre baktığımızda maliyetlerde yüzde 300, yüzde 400 'e varan artışlar mevcut. Kıyasladığımızda geçen yıla göre 3 lira olan gübre şu an 15 -16 liraya kadar dayanmış. 6-7 lira olan mazot şu an itibariyle dün akşamki gelen zamla birlikte 26 lira oldu.

"TMO ALIM YAPMIYOR"

Açıklanan bir fiyat çiftçinin ölüm fermanını imzalamaktır, başka bir şey değil. Şu an itibariyle maliyetleri hesapladığında en az mısırın 7 lira olması gerekiyor. 7 liranın altı zarardır.5 bin 700 açıklandı ama 5 bin 700 'e bile alım yapılmıyor şu an, 5 bin 200, 5 bin 300 arası alım yapılıyor, şu an tüccarların elinde çiftçilerimiz. TMO herhangi bir alım yapmıyor şu an itibariyle. Sıkıntılı durumda çiftçilerimiz ciddi anlamda sıkıntılı durumda. İşin içinden çıkamadıklarını belirtiyorlar. Bu fiyatların tekrardan yeniden düzenlenmesi gerekiyor yoksa çiftçilerimizin ölüm fermanını imzalamak zorunda kalıyoruz."

"TARLALARI SENEYE BANKALAR EKER"

Hayvancılık ve çiftçilik yapan Şerafettin Ödüget, "Hem hayvancılık yapıyorum hem çiftçilik yapıyorum. Geçen sene 105 liraya 110 liraya almış olduğum hayvan yemi şuan 350 lira, almakta ve yedirmekte zorluk çekiyoruz. Ottan çöpten hayvanlarımıza bakmaya çalışıyoruz. Artı çiftçilik, tarlalarımızı herhalde yeni seneye bankalar eker. Bankalar tamamen örümcek ağı gibi örmüş. Başka diyecek bir şey var mı, az diyeyim çok anlayın" şeklinde konuştu.

"DİLENCİLİĞE MAHKUM EDECEKLER"

Bir başka çiftçi Zeki Kaçar, "Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı artık çiftçilik üzerine. Aldığımız gübre 1500 lira, aldığımız gübre 1200 lira, nasıl yapacağız? Taban fiyat açıklanmış 5 bin 700, alan yok ofis almıyor. Bu çiftçiyi bu topraktan ekmek yiyen insanları dilenciliğe mahkum edecekler. Mazot 6 lira veya 7 liraydı şimdi olmuş 26 lira, tarlamıza gidemiyoruz. Gübre fiyatlarıda daha yüksek. Ben 1500 liraya üre aldım, 1200 liraya taban gübresi aldım bu sene. Geçen senekinin üç katı dört katı" dedi.

"ZİRAİ İLAÇLARDA YÜZDE 300 YÜZDE 400 ARTIŞ OLDU"

Zirai ilaç bayii Mehmet Demir ise "Biz çiftçimizin hasadında yanında olmak için Değirmenocağı'nda hasat sırasında çiftçimizi ziyarete geldik. Çiftçimizin sorunlarını dinliyoruz ki sorunlar tüm çiftçilerin sorunuyla aynı. Geçen yıl 6-7 lira olan mazot fiyatlarının 4-5 katına çıkması, geçen yılki gübre fiyatlarının 4-5 katına çıkması. Ben zirai ilaç bayiliği de yapıyorum, gübrelerde de aynı şekilde. Zira ilaçlarında yüzde 300 ile 400 artış var. Ama çiftçinin ürettiği mısırı yani mısıra baktığımızda mısırdaki fiyat artışı yüzde yüz bile değil. Devlet ofis olarak açıkladığı rakam 5 bin 700 lira. Fakat ofis depolarımız dolu diye şu an mısır alımı yapmıyor. Mısır alımını sadece tüccarlar yapıyor. Tüccarlarda istikrarın iyi olmadığından, düzenli bir istikrar olmadığından, devletin açıkladığı rakam üzerinden alış yapmıyorlar. Aldıkları rakam 5 bin 200 ile 5 bin 300 arası. Tabii bir de çiftçide şöyle bir sorun var. Eğer bu mısırda rutubet olayı 14 'ün üzerine çıkarsa 15'in üzerine çıkarsa tüccar doğal olaraktan nem farkı olarak her rutubet için 10 kuruş kesme yapıyor. Yani üç rutubet olması gerekenin üzerinde olduğu zaman çiftçi bunu 5 bin 300 değil de 5 bin liraya satacak. Yani devletimizin açıkladığı 5 bin 700 gibi bir rakamın hiçbir aslı yok. 5 bin 700 olduğu zaman bile az önceki dediğim oranlarla kıyasladığımızda yüzde 300, yüzde 400 giderlerin hepsinde zam var, hepsinde artış var. Mısır fiyatlarında bu kadar artış yok. Çiftçimiz şu anda perişan durumda" diye konuştu.

