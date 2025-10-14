Haberler

Osmaniye'de Deprem Konutları inşaatı Hızla Devam Ediyor

Osmaniye'de Deprem Konutları inşaatı Hızla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, deprem sonrası yıkım yaşanan Esenevler Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen modern ve sağlam konutların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. 3+1 tipinde 756 konut ve 153 ticari işyeri inşaatı hızla sürüyor.

Osmaniye'de depremde yıkım yaşanan ve rezerv alana alınan Esenevler Mahallesi'nde deprem konutlarının inşası devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konutların modern ve sağlam olduğunu söyleyerek konutları ve iş yerlerini bir an önce tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, şehrin yeniden inşası ve modern bir şehir görünümüne kavuşması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Osmaniye'de depremlerde en fazla hasarın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede 3+1 tipinde 756 konut ve 153 ticari işyeri inşa ediliyor. Modern ve dayanıklı yapılar olarak yükselen deprem konutlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Deprem konutlarında güvenliği etkileyecek hiç bir hatanın olmadığını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda İstasyon Caddemizin rezerv alanlarında TOKİ tarafından yapılan konutlarımızın, işyerlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Bu alanda 3+1 756 konut, 153 de ticari işyeri yapılmış olacak. Her zaman takip ediyoruz, her zaman yerinde görüyoruz. TOKİ bu alanda kendini ispatlamış, depreme son derece dayanıklı, hemşerilerimizin güvenlik içinde, huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlar. Tabii ki bu konutlarımız yapılırken hiç hata olmuyor değil sağlamlığını, güvenilirliğini etkileyecek derecede olmayan hatalar da olabiliyor. Bu hatalar, müşavir firmalarımız tarafından, TOKİ'miz tarafından çok ciddi takip ediliyor kendimiz de takip ediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız da takip ediyorlar. Burada da görünürde hata gibi görünen aslında çok yoğun demir kullanımından dolayı betonun aralara sızmasının az olduğu bazı alanlar oluyor, bu alanlara kalıbı söktükten sonra oradaki eksikliği görüp gerekli müdahaleler yapılıyor. Kıymetli hemşerilerimiz şundan emin olsunlar, konutlarımız çok sağlam, modern ve güven içinde oturabilecekleri konutlar. Konutlarımız gerçekten çok güzel yapılıyor, TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Konutlarımızı, işyerlerimizi bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Ev alacaklara müjde! İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı

Bir ilk! Peşinatsız ve faizsiz konut kampanyası başladı
Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı

Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.