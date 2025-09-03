Osmaniye Barosu'ndan CHP Yönetiminin Görevden Uzaklaştırılma Kararına Tepki

(OSMANİYE) - Osmaniye Barosu, İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesince verilen Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Osmaniye Barosu, İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesince verilen Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının hukuka aykırı olduğunu, Asliye hukuk mahkemesince siyasi partilerin kesinleşen kongrelerinin iptal edilebilmesi için Anayasa veya kanunlarla söz konusu mahkemenin görevli ve yetkili kılınması gerekmektedir denildi. Osmaniye Barosu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Asliye Hukuk Mahkemesince siyasi partilerin kesinleşen kongrelerinin iptal edilebilmesi için Anayasa veya kanunlarla söz konusu mahkemenin görevli ve yetkili kılınması gerekmektedir. Oysaki yürürlükte bulunan Türk Mevzuatında Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiş böyle bir yetki bulunmamaktadır. Hal böyle iken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince kamuoyuna yansıdığı şekilde görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atanması şeklinde karar verilmesi yasal olmadığı gibi meşru da değildir.

"Verilen kararın hukuka aykırı olduğunu saygılarımızla duyururuz"

Aksinin kabulü mahkemelerin vatandaş nezdinde meşruiyetini sorgulatacak, her mahkemenin her kararı verebileceği düşüncesi halk tarafından kabul görecektir. Her mahkemenin her karar verebileceği düşüncesi ve bunun uygulanabilirliğinin siyasi bir davada görülmesi hukuk devletinin ve aynı zamanda meşruiyetini kanundan alan mahkemelerin bağımsızlığını sorgulatacaktır. Bu düşüncelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk verilen kararın hukuka aykırı olduğunu saygılarımızla duyururuz."