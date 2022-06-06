Osmangazi'de Saltanat coşkusu: Başkan Düdar, dansçılarla çiftetelli oynadı - Haberler

Osmangazi'de Saltanat coşkusu: Başkan Düdar, dansçılarla çiftetelli oynadı

BURSA Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Saltanatın Adımları" dans gösterisi ile muhteşem bir programa imza attı. 'Kurtuluş Destanı' temalı gösterinin sonunda sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kesilen 15'inci yıl pastasının ardından dansçılarla birlikte çiftetelli oynadı.

Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Saltanatın Adımları' adlı dans gösterisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursalılar ile buluştu. Toplam 180 dansçının sahne aldığı gösteri,

'Kurtuluş Savaşı Destanı' mizanseniyle başladı. Milli mücadelenin müzikal olarak canlandırıldığı mizansenin sonundaki Zeybek oyunu ayakta alkışlandı.

Minikler, Yıldızlar, Gençler, Üst Grup ve Master kategorilerinde sahne alan dansçılar, Bursa, Bilecik, Bitlis, Antalya, Artvin, Rize, Mardin, Adana ve Mersin gibi Anadolu'nun farklı bölgelerinden yöresel danslar sunarak salonu dolduran seyircilere adeta görsel bir şölen sundu. Yaklaşık 3 saat süren gösteri sonunda salondaki yaklaşık bin 500 kişi Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyelerini uzun süre alkışladı.

"Değerlerimizi Unutursak Temelimiz Çürük Olur"

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen gecede bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'de klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında, düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatın her alanında var olduklarını söyledi.

Bu yıl 15'inci kez sahne alan 'Saltanatın Adımları' adlı gösteri ile Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını izleme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak milli değerlerimize, şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Şehrimizi yeniden imar ediyoruz. Bunların yanında şehrimizi Bursa dışında da tanıtan birçok işimiz var. Bu fiziki çalışmaların yanında kültürel ve sanatsal çalışmalar da çok önemli. Kendi kültürümüzü, edebiyatımızı ve sanatımızı unutursak, geleceğimizi kendi değerlerimiz üzerine kuramazsak, o temel çürük olur. İşte, Saltanatın Adımları, kurtuluş destanımızı hatırlatıyor. Sürekli hatırlamamız lazım. O destanı okuyarak hatırlarız, oynayarak hatırlarız. Tüm dünya bir olmuş, dün olduğu gibi bu gün de bizlerin birliğine bütünlüğüne göz dikmiş. Ama çok şükür dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Vedat Planalı ve gösteride emeği geçen eğitmenlere çiçek takdim eden Başkan Dündar, topluluk üyeleriyle birlikte 15'inci yıl pastasını kesti. Başkan Dündar, gecenin sonunda Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleriyle birlikte çiftetelli oynadı.