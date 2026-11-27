Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesinde PTT şubesinin kapatılmasına vatandaşlar dumanla haberleşerek tepki gösterdi.

Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesinde bulunan PTT şubesinin tasarruf tedbirleri gerekçesiyle kapatılması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Şube binası önünde toplanan vatandaşlar PTT şubesinin yeniden açılmasını talep ederken, tepkilerini yaktıkları ateşle "bundan sonra dumanla haberleşeceğiz" diyerek dile getirdi.

Şube önünde konuşan mahalle sakini Kenan Başol, mahallenin yüzde 70'inin yaşlı olduğunu, iletişim aletlerini kullanamayıp fatura ve kargo işlemlerini PTT şubelerinde yaptığını söyledi.

PTT şubesinin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Başol, "PTT'mizi geri istiyoruz. Çevrede birçok kargo firması kar ederken, biz zarar mı ediyoruz? Hayır. Biz yaşlı kesimin mağduriyeti için PTT'mizi geri istiyoruz" dedi.

"FONA GELİNCE HER ŞEY MÜBAH, VATANDAŞA GELİNCE TASARRUF TEDBİRİ"

Eyleme destek veren YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da vatandaşın emekli maaşlarını ve kargosunu aldığı bir kurumun kapatılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yeşiltaş, "Ülkenin dört bir tarafı talan edilmiş, fonlarla vatandaşın parası çalınmış. Oraya gelince her şey mübah ama vatandaşa hizmete gelince tasarruf tedbirleri deniyor. Burada bizlerin YENİ Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bu PTT şubelerinin kaldırılmaması yönünde takipçisi olacağız. Burada vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçin. Vatandaşa daha çok hizmet edebilecek, vatandaşın daha çok ulaşılabilir bir hale gelecek şekilde buraları kapatmayın ve yenilerini açın. Biz yenilerini açmalarını beklerken siz mevcut olanları kaldırmaya çalışıyorsunuz. Mahalle sakinlerine hizmet veren bu PTT şubesini kapatmayın. Biz de kapatmanıza müsaade etmeyeceğiz. Her yerde de bunu gündeme getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA