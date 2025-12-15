Haberler

Bilecik'te hayırsever desteğiyle okul kütüphanesi yenilendi

Bilecik'te hayırsever desteğiyle okul kütüphanesi yenilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Yener Demirel'in hayırsever desteğiyle Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi yenilendi. Merhum M. Kemal Demirel'in anısını yaşatmak amacıyla Demirel ailesi tarafından yapılan destekle kütüphane açılışı yapıldı. Açılışta, eğitime yapılan katkıların önemine vurgu yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayırsever desteğiyle okul kütüphanesi yenilendi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Yener Demirel tarafından yenilenen Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Kütüphane, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 1977 yılında emekli olan merhum M. Kemal Demirel'in adını yaşatmak amacıyla Demirel ailesinin katkılarıyla yenilendi. Kütüphanenin mefruşat ihtiyaçları Demirel ailesi tarafından karşılanırken, öğrencilere kazandırılmak üzere kitap bağışında da bulunuldu. Açılışta yapılan çalışmaların eğitime ve öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Eğitime yapılan bu anlamlı katkıdan dolayı Demirel ailesine teşekkür ediyor, merhum M. Kemal Demirel'i rahmetle anıyoruz. Bu tür destekler, öğrencilerimizin bilgiyle buluşmasına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Görüntü Süper Lig'den! Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti

Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
title