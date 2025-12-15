Bilecik'te hayırsever desteğiyle okul kütüphanesi yenilendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayırsever desteğiyle okul kütüphanesi yenilendi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Yener Demirel tarafından yenilenen Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Kütüphane, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 1977 yılında emekli olan merhum M. Kemal Demirel'in adını yaşatmak amacıyla Demirel ailesinin katkılarıyla yenilendi. Kütüphanenin mefruşat ihtiyaçları Demirel ailesi tarafından karşılanırken, öğrencilere kazandırılmak üzere kitap bağışında da bulunuldu. Açılışta yapılan çalışmaların eğitime ve öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Eğitime yapılan bu anlamlı katkıdan dolayı Demirel ailesine teşekkür ediyor, merhum M. Kemal Demirel'i rahmetle anıyoruz. Bu tür destekler, öğrencilerimizin bilgiyle buluşmasına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK