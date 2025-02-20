Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hafızlık Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve İlçe Müftüsü Recep Işıldar ile birlikte Hafızlık Kur'an kursunu ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet eden Kaymakam Kılıç, eğitim süreçleri hakkında bilgi alarak başarı dileklerinde bulundu. Hafızlık eğitiminin önemine vurgu yapan Kaymakam Kılıç, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin sabır, disiplin ve kararlılık gerektirdiğini belirterek, öğrencileri bu anlamlı yolda gösterdikleri gayretlerden dolayı tebrik etti. - BİLECİK