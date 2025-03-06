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Osmaneli İlkokulu'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaneli İlkokulu'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Bilecik'in Osmaneli İlçesi'ndeki Osmaneli İlkokulu, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatı yaptı. Öğrenciler, acil durum zili ile 'Çök, Kapan, Tutun' hareketini uyguladı ve tahliye planını izleyerek güvenli toplanma alanlarına ulaştı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Osmaneli İlkokulunda tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla " Deprem Tatbikatı" yapıldı.

Osmaneli İlkokulunun tüm alanlarında çalan acil durum zil sesi ile "Çök, Kapan, Tutun" hareketi yapılarak zil sesinin bitmesi beklendi. Zil sesinin bitmesinin ardından yapılan duyuruyla öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra halinde bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma alanlarına ulaştı. İlkokul öğrencilerinin yaşanan felaketten en az şekilde etkilenmeleri için bekleme alanında oyunlar oynandı. Bahçede yapılan yoklamayla öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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