Osmaneli İlkokulu'nda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Osmaneli İlkokulunda tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla " Deprem Tatbikatı" yapıldı.

Osmaneli İlkokulunun tüm alanlarında çalan acil durum zil sesi ile "Çök, Kapan, Tutun" hareketi yapılarak zil sesinin bitmesi beklendi. Zil sesinin bitmesinin ardından yapılan duyuruyla öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle tek sıra halinde bulundukları alanlardaki tahliye planını izleyerek, binayı terk edip toplanma alanlarına ulaştı. İlkokul öğrencilerinin yaşanan felaketten en az şekilde etkilenmeleri için bekleme alanında oyunlar oynandı. Bahçede yapılan yoklamayla öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi. - BİLECİK